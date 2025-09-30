- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2
Le taux de change de ALB-PA a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.28 et à un maximum de 41.90.
Suivez la dynamique Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALB-PA aujourd'hui ?
L'action Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 est cotée à 40.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.88%, a clôturé hier à 40.89 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de ALB-PA présente ces mises à jour.
L'action Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 verse-t-elle des dividendes ?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 est actuellement valorisé à 40.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 35.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALB-PA.
Comment acheter des actions ALB-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 au cours actuel de 40.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.53 ou de 40.83, le 22 et le -3.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALB-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALB-PA ?
Investir dans Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.83 - 41.90 et le prix actuel 40.53. Beaucoup comparent 7.05% et 35.55% avant de passer des ordres à 40.53 ou 40.83. Consultez le graphique du cours de ALB-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALBEMARLE CORP ?
Le cours le plus élevé de ALBEMARLE CORP l'année dernière était 41.90. Au cours de 27.83 - 41.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALBEMARLE CORP ?
Le cours le plus bas de ALBEMARLE CORP (ALB-PA) sur l'année a été 27.83. Sa comparaison avec 40.53 et 27.83 - 41.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALB-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALB-PA a-t-elle été divisée ?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.89 et 35.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.89
- Ouverture
- 41.90
- Bid
- 40.53
- Ask
- 40.83
- Plus Bas
- 40.28
- Plus Haut
- 41.90
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.88%
- Changement Mensuel
- 7.05%
- Changement à 6 Mois
- 35.55%
- Changement Annuel
- 35.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4