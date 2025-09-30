- Visão do mercado
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2
A taxa do ALB-PA para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.28 e o mais alto foi 41.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALB-PA hoje?
Hoje Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) está avaliado em 40.53. O instrumento é negociado dentro de -0.88%, o fechamento de ontem foi 40.89, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALB-PA em tempo real.
As ações de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 pagam dividendos?
Atualmente Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 está avaliado em 40.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 35.55% e USD. Monitore os movimentos de ALB-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALB-PA?
Você pode comprar ações de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) pelo preço atual 40.53. Ordens geralmente são executadas perto de 40.53 ou 40.83, enquanto 22 e -3.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALB-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALB-PA?
Investir em Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 envolve considerar a faixa anual 27.83 - 41.90 e o preço atual 40.53. Muitos comparam 7.05% e 35.55% antes de enviar ordens em 40.53 ou 40.83. Estude as mudanças diárias de preço de ALB-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALBEMARLE CORP?
O maior preço de ALBEMARLE CORP (ALB-PA) no último ano foi 41.90. As ações oscilaram bastante dentro de 27.83 - 41.90, e a comparação com 40.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALBEMARLE CORP?
O menor preço de ALBEMARLE CORP (ALB-PA) no ano foi 27.83. A comparação com o preço atual 40.53 e 27.83 - 41.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALB-PA?
No passado Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.89 e 35.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.89
- Open
- 41.90
- Bid
- 40.53
- Ask
- 40.83
- Low
- 40.28
- High
- 41.90
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 7.05%
- Mudança de 6 meses
- 35.55%
- Mudança anual
- 35.55%
