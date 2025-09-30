QuotazioniSezioni
Valute / ALB-PA
Tornare a Azioni

ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2

40.53 USD 0.36 (0.88%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALB-PA ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.28 e ad un massimo di 41.90.

Segui le dinamiche di Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALB-PA oggi?

Oggi le azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 sono prezzate a 40.53. Viene scambiato all'interno di -0.88%, la chiusura di ieri è stata 40.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALB-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 pagano dividendi?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 è attualmente valutato a 40.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALB-PA.

Come acquistare azioni ALB-PA?

Puoi acquistare azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 al prezzo attuale di 40.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.53 o 40.83, mentre 22 e -3.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALB-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALB-PA?

Investire in Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 implica considerare l'intervallo annuale 27.83 - 41.90 e il prezzo attuale 40.53. Molti confrontano 7.05% e 35.55% prima di effettuare ordini su 40.53 o 40.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALB-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALBEMARLE CORP?

Il prezzo massimo di ALBEMARLE CORP nell'ultimo anno è stato 41.90. All'interno di 27.83 - 41.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALBEMARLE CORP?

Il prezzo più basso di ALBEMARLE CORP (ALB-PA) nel corso dell'anno è stato 27.83. Confrontandolo con gli attuali 40.53 e 27.83 - 41.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALB-PA?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.89 e 35.55%.

Intervallo Giornaliero
40.28 41.90
Intervallo Annuale
27.83 41.90
Chiusura Precedente
40.89
Apertura
41.90
Bid
40.53
Ask
40.83
Minimo
40.28
Massimo
41.90
Volume
22
Variazione giornaliera
-0.88%
Variazione Mensile
7.05%
Variazione Semestrale
35.55%
Variazione Annuale
35.55%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4