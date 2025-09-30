- Panoramica
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2
Il tasso di cambio ALB-PA ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.28 e ad un massimo di 41.90.
Segui le dinamiche di Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ALB-PA oggi?
Oggi le azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 sono prezzate a 40.53. Viene scambiato all'interno di -0.88%, la chiusura di ieri è stata 40.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALB-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 pagano dividendi?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 è attualmente valutato a 40.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALB-PA.
Come acquistare azioni ALB-PA?
Puoi acquistare azioni Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 al prezzo attuale di 40.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.53 o 40.83, mentre 22 e -3.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALB-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ALB-PA?
Investire in Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 implica considerare l'intervallo annuale 27.83 - 41.90 e il prezzo attuale 40.53. Molti confrontano 7.05% e 35.55% prima di effettuare ordini su 40.53 o 40.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALB-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALBEMARLE CORP?
Il prezzo massimo di ALBEMARLE CORP nell'ultimo anno è stato 41.90. All'interno di 27.83 - 41.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALBEMARLE CORP?
Il prezzo più basso di ALBEMARLE CORP (ALB-PA) nel corso dell'anno è stato 27.83. Confrontandolo con gli attuali 40.53 e 27.83 - 41.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALB-PA?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.89 e 35.55%.
- Chiusura Precedente
- 40.89
- Apertura
- 41.90
- Bid
- 40.53
- Ask
- 40.83
- Minimo
- 40.28
- Massimo
- 41.90
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- 7.05%
- Variazione Semestrale
- 35.55%
- Variazione Annuale
- 35.55%
