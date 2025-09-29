КотировкиРазделы
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2

40.40 USD 0.49 (1.20%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALB-PA за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.28, а максимальная — 41.90.

Следите за динамикой Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALB-PA сегодня?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) сегодня оценивается на уровне 40.40. Инструмент торгуется в пределах -1.20%, вчерашнее закрытие составило 40.89, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALB-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 в настоящее время оценивается в 40.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.12% и USD. Отслеживайте движения ALB-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции ALB-PA?

Вы можете купить акции Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) по текущей цене 40.40. Ордера обычно размещаются около 40.40 или 40.70, тогда как 18 и -3.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALB-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALB-PA?

Инвестирование в Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 предполагает учет годового диапазона 27.83 - 41.90 и текущей цены 40.40. Многие сравнивают 6.71% и 35.12% перед размещением ордеров на 40.40 или 40.70. Изучайте ежедневные изменения цены ALB-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALBEMARLE CORP?

Самая высокая цена ALBEMARLE CORP (ALB-PA) за последний год составила 41.90. Акции заметно колебались в пределах 27.83 - 41.90, сравнение с 40.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALBEMARLE CORP?

Самая низкая цена ALBEMARLE CORP (ALB-PA) за год составила 27.83. Сравнение с текущими 40.40 и 27.83 - 41.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALB-PA?

В прошлом Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.89 и 35.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.28 41.90
Годовой диапазон
27.83 41.90
Предыдущее закрытие
40.89
Open
41.90
Bid
40.40
Ask
40.70
Low
40.28
High
41.90
Объем
18
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
6.71%
6-месячное изменение
35.12%
Годовое изменение
35.12%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.