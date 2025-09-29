- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2
Курс ALB-PA за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.28, а максимальная — 41.90.
Следите за динамикой Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALB-PA сегодня?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) сегодня оценивается на уровне 40.40. Инструмент торгуется в пределах -1.20%, вчерашнее закрытие составило 40.89, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALB-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 в настоящее время оценивается в 40.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.12% и USD. Отслеживайте движения ALB-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции ALB-PA?
Вы можете купить акции Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) по текущей цене 40.40. Ордера обычно размещаются около 40.40 или 40.70, тогда как 18 и -3.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALB-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALB-PA?
Инвестирование в Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 предполагает учет годового диапазона 27.83 - 41.90 и текущей цены 40.40. Многие сравнивают 6.71% и 35.12% перед размещением ордеров на 40.40 или 40.70. Изучайте ежедневные изменения цены ALB-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALBEMARLE CORP?
Самая высокая цена ALBEMARLE CORP (ALB-PA) за последний год составила 41.90. Акции заметно колебались в пределах 27.83 - 41.90, сравнение с 40.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALBEMARLE CORP?
Самая низкая цена ALBEMARLE CORP (ALB-PA) за год составила 27.83. Сравнение с текущими 40.40 и 27.83 - 41.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALB-PA?
В прошлом Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.89 и 35.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.89
- Open
- 41.90
- Bid
- 40.40
- Ask
- 40.70
- Low
- 40.28
- High
- 41.90
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 6.71%
- 6-месячное изменение
- 35.12%
- Годовое изменение
- 35.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%