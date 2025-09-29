- Panorámica
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2
El tipo de cambio de ALB-PA de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.28, mientras que el máximo ha alcanzado 41.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ALB-PA hoy?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) se evalúa hoy en 40.53. El instrumento se negocia dentro de -0.88%; el cierre de ayer ha sido 40.89 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALB-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2?
Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 se evalúa actualmente en 40.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 35.55% y USD. Monitoree los movimientos de ALB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ALB-PA?
Puede comprar acciones de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) al precio actual de 40.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.53 o 40.83, mientras que 22 y -3.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ALB-PA?
Invertir en Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 implica tener en cuenta el rango anual 27.83 - 41.90 y el precio actual 40.53. Muchos comparan 7.05% y 35.55% antes de colocar órdenes en 40.53 o 40.83. Estudie los cambios diarios de precios de ALB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ALBEMARLE CORP?
El precio más alto de ALBEMARLE CORP (ALB-PA) en el último año ha sido 41.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.83 - 41.90, una comparación con 40.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ALBEMARLE CORP?
El precio más bajo de ALBEMARLE CORP (ALB-PA) para el año ha sido 27.83. La comparación con los actuales 40.53 y 27.83 - 41.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALB-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALB-PA?
En el pasado, Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.89 y 35.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.89
- Open
- 41.90
- Bid
- 40.53
- Ask
- 40.83
- Low
- 40.28
- High
- 41.90
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- 7.05%
- Cambio a 6 meses
- 35.55%
- Cambio anual
- 35.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.