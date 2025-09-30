KurseKategorien
Währungen / ALB-PA
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2

40.53 USD 0.36 (0.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALB-PA hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.28 bis zu einem Hoch von 41.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALB-PA heute?

Die Aktie von Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) notiert heute bei 40.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.88% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.89 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von ALB-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALB-PA Dividenden?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 wird derzeit mit 40.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 35.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALB-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALB-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 (ALB-PA) zum aktuellen Kurs von 40.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.53 oder 40.83 platziert, während 22 und -3.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALB-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALB-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 müssen die jährliche Spanne 27.83 - 41.90 und der aktuelle Kurs 40.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.05% und 35.55%, bevor sie Orders zu 40.53 oder 40.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALB-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALBEMARLE CORP?

Der höchste Kurs von ALBEMARLE CORP (ALB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 41.90. Innerhalb von 27.83 - 41.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALBEMARLE CORP?

Der niedrigste Kurs von ALBEMARLE CORP (ALB-PA) im Laufe des Jahres betrug 27.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.53 und der Spanne 27.83 - 41.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALB-PA statt?

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.89 und 35.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
40.28 41.90
Jahresspanne
27.83 41.90
Vorheriger Schlusskurs
40.89
Eröffnung
41.90
Bid
40.53
Ask
40.83
Tief
40.28
Hoch
41.90
Volumen
22
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
7.05%
6-Monatsänderung
35.55%
Jahresänderung
35.55%
