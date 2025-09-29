クォートセクション
ALB-PA
ALB-PA: Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2

40.53 USD 0.36 (0.88%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALB-PAの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり40.28の安値と41.90の高値で取引されました。

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALB-PA株の現在の価格は？

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2の株価は本日40.53です。-0.88%内で取引され、前日の終値は40.89、取引量は22に達しました。ALB-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2の株は配当を出しますか？

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2の現在の価格は40.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.55%やUSDにも注目します。ALB-PAの動きはライブチャートで確認できます。

ALB-PA株を買う方法は？

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2の株は現在40.53で購入可能です。注文は通常40.53または40.83付近で行われ、22や-3.27%が市場の動きを示します。ALB-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALB-PA株に投資する方法は？

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2への投資では、年間の値幅27.83 - 41.90と現在の40.53を考慮します。注文は多くの場合40.53や40.83で行われる前に、7.05%や35.55%と比較されます。ALB-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALBEMARLE CORPの株の最高値は？

ALBEMARLE CORPの過去1年の最高値は41.90でした。27.83 - 41.90内で株価は大きく変動し、40.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALBEMARLE CORPの株の最低値は？

ALBEMARLE CORP(ALB-PA)の年間最安値は27.83でした。現在の40.53や27.83 - 41.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALB-PAの動きはライブチャートで確認できます。

ALB-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/2は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.89、35.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.28 41.90
1年のレンジ
27.83 41.90
以前の終値
40.89
始値
41.90
買値
40.53
買値
40.83
安値
40.28
高値
41.90
出来高
22
1日の変化
-0.88%
1ヶ月の変化
7.05%
6ヶ月の変化
35.55%
1年の変化
35.55%
