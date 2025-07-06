CotationsSections
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF

137.76 USD 0.22 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACWI a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 137.29 et à un maximum de 137.96.

Suivez la dynamique iShares MSCI ACWI ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
137.29 137.96
Range Annuel
101.26 137.96
Clôture Précédente
137.54
Ouverture
137.55
Bid
137.76
Ask
138.06
Plus Bas
137.29
Plus Haut
137.96
Volume
3.020 K
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
4.42%
Changement à 6 Mois
18.63%
Changement Annuel
15.33%
