Dövizler / ACWI
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF
137.76 USD 0.22 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACWI fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 137.29 ve Yüksek fiyatı olarak 137.96 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI ACWI ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ACWI haberleri
Günlük aralık
137.29 137.96
Yıllık aralık
101.26 137.96
- Önceki kapanış
- 137.54
- Açılış
- 137.55
- Satış
- 137.76
- Alış
- 138.06
- Düşük
- 137.29
- Yüksek
- 137.96
- Hacim
- 3.020 K
- Günlük değişim
- 0.16%
- Aylık değişim
- 4.42%
- 6 aylık değişim
- 18.63%
- Yıllık değişim
- 15.33%
21 Eylül, Pazar