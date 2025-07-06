FiyatlarBölümler
Dövizler / ACWI
Geri dön - Hisse senetleri

ACWI: iShares MSCI ACWI ETF

137.76 USD 0.22 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACWI fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 137.29 ve Yüksek fiyatı olarak 137.96 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI ACWI ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACWI haberleri

Günlük aralık
137.29 137.96
Yıllık aralık
101.26 137.96
Önceki kapanış
137.54
Açılış
137.55
Satış
137.76
Alış
138.06
Düşük
137.29
Yüksek
137.96
Hacim
3.020 K
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
4.42%
6 aylık değişim
18.63%
Yıllık değişim
15.33%
21 Eylül, Pazar