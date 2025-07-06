通貨 / ACWI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF
137.54 USD 0.57 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACWIの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり136.98の安値と137.86の高値で取引されました。
iShares MSCI ACWI ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACWI News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- ACWI: A Global ETF With U.S.-Sized Valuation Risks (NASDAQ:ACWI)
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- UBS shares its MSCI ACWI outlook for the rest of the year
- Anything But The Doldrums
- LGI: A Solid Global CEF That Could Be Safer Than The Equity Indices (Upgrade) (NYSE:LGI)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- GLQ: Poor Performance History And Questionable Positioning (NYSE:GLQ)
- Dollar, ‘Magnificent Seven’ and 10-year bonds are punishing traders the most right now: strategist
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Funds flow into Software and Consumer Staples in June as global equities rally
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- IGD: This Fund Can Add Diversity To A Portfolio, But It Is Near A 3-Year High
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- IGA: Strong Performance From Foreign Exposure And Fully-Covered Distribution
1日のレンジ
136.98 137.86
1年のレンジ
101.26 137.86
- 以前の終値
- 136.97
- 始値
- 137.42
- 買値
- 137.54
- 買値
- 137.84
- 安値
- 136.98
- 高値
- 137.86
- 出来高
- 5.452 K
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- 4.25%
- 6ヶ月の変化
- 18.44%
- 1年の変化
- 15.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K