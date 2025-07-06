クォートセクション
通貨 / ACWI
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF

137.54 USD 0.57 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACWIの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり136.98の安値と137.86の高値で取引されました。

iShares MSCI ACWI ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
136.98 137.86
1年のレンジ
101.26 137.86
以前の終値
136.97
始値
137.42
買値
137.54
買値
137.84
安値
136.98
高値
137.86
出来高
5.452 K
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
4.25%
6ヶ月の変化
18.44%
1年の変化
15.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K