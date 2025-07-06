Währungen / ACWI
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF
137.76 USD 0.22 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACWI hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.29 bis zu einem Hoch von 137.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI ACWI ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
137.29 137.96
Jahresspanne
101.26 137.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 137.54
- Eröffnung
- 137.55
- Bid
- 137.76
- Ask
- 138.06
- Tief
- 137.29
- Hoch
- 137.96
- Volumen
- 3.020 K
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 4.42%
- 6-Monatsänderung
- 18.63%
- Jahresänderung
- 15.33%
