KurseKategorien
Währungen / ACWI
Zurück zum Aktien

ACWI: iShares MSCI ACWI ETF

137.76 USD 0.22 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACWI hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.29 bis zu einem Hoch von 137.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI ACWI ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACWI News

Tagesspanne
137.29 137.96
Jahresspanne
101.26 137.96
Vorheriger Schlusskurs
137.54
Eröffnung
137.55
Bid
137.76
Ask
138.06
Tief
137.29
Hoch
137.96
Volumen
3.020 K
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
4.42%
6-Monatsänderung
18.63%
Jahresänderung
15.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K