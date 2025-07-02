Валюты / ACWI
ACWI: iShares MSCI ACWI ETF
137.10 USD 0.14 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACWI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.82, а максимальная — 137.41.
Следите за динамикой iShares MSCI ACWI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
136.82 137.41
Годовой диапазон
101.26 137.41
- Предыдущее закрытие
- 137.24
- Open
- 137.40
- Bid
- 137.10
- Ask
- 137.40
- Low
- 136.82
- High
- 137.41
- Объем
- 2.915 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 3.92%
- 6-месячное изменение
- 18.06%
- Годовое изменение
- 14.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.