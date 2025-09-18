Devises / MU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MU: Micron Technology Inc
162.73 USD 6.16 (3.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MU a changé de -3.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 159.38 et à un maximum de 163.70.
Suivez la dynamique Micron Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MU Nouvelles
- Stock Market Week Ahead: Get Ready For Buy Points And Econ Data
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Micron Rips Higher Ahead Of Earnings, Helped By Booming AI Demand
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Why Micron Stock Sunk Today
- Micron (MU) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Micron’s hot streak is ending, but here’s what matters next for the stock
- Micron Technology to Report Q4 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- L’action Micron chute après que Wells Fargo note la qualification HBM3E de Samsung
- Micron stock dips as Wells Fargo notes Samsung’s HBM3E qualification
- Samsung obtient la qualification Nvidia HBM3e après plusieurs tentatives
- Samsung secures Nvidia HBM3e qualification after multiple attempts
- Earnings Growth & Price Strength Make Micron (MU) a Stock to Watch
- L’objectif de prix de l’action Micron Technology relevé à 180€ contre 150€ par TD Cowen
- Micron Technology stock price target raised to $180 from $150 at TD Cowen
- Micron Technology, Inc. (MU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Les actions mémoire à surveiller alors que les spécifications HBM4 de NVIDIA redessinent le marché
- L’action Micron chute après que Samsung prend l’avantage dans la course au HBM4 de Nvidia
- Micron stock falls after Samsung gains edge in Nvidia HBM4 race
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML 2 Years From Now
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Why Micron Stock Just Popped
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
Range quotidien
159.38 163.70
Range Annuel
61.54 170.45
- Clôture Précédente
- 168.89
- Ouverture
- 162.75
- Bid
- 162.73
- Ask
- 163.03
- Plus Bas
- 159.38
- Plus Haut
- 163.70
- Volume
- 71.052 K
- Changement quotidien
- -3.65%
- Changement Mensuel
- 40.45%
- Changement à 6 Mois
- 83.85%
- Changement Annuel
- 57.38%
20 septembre, samedi