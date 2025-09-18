CotationsSections
Devises / MU
MU: Micron Technology Inc

162.73 USD 6.16 (3.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MU a changé de -3.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 159.38 et à un maximum de 163.70.

Suivez la dynamique Micron Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
159.38 163.70
Range Annuel
61.54 170.45
Clôture Précédente
168.89
Ouverture
162.75
Bid
162.73
Ask
163.03
Plus Bas
159.38
Plus Haut
163.70
Volume
71.052 K
Changement quotidien
-3.65%
Changement Mensuel
40.45%
Changement à 6 Mois
83.85%
Changement Annuel
57.38%
20 septembre, samedi