ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares

932.15 USD 4.35 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASML a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 925.92 et à un maximum de 938.65.

Suivez la dynamique ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
925.92 938.65
Range Annuel
578.58 938.68
Clôture Précédente
927.80
Ouverture
926.27
Bid
932.15
Ask
932.45
Plus Bas
925.92
Plus Haut
938.65
Volume
2.856 K
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
29.97%
Changement à 6 Mois
40.27%
Changement Annuel
11.09%
20 septembre, samedi