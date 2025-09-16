Devises / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
932.15 USD 4.35 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASML a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 925.92 et à un maximum de 938.65.
Suivez la dynamique ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASML Nouvelles
Range quotidien
925.92 938.65
Range Annuel
578.58 938.68
- Clôture Précédente
- 927.80
- Ouverture
- 926.27
- Bid
- 932.15
- Ask
- 932.45
- Plus Bas
- 925.92
- Plus Haut
- 938.65
- Volume
- 2.856 K
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 29.97%
- Changement à 6 Mois
- 40.27%
- Changement Annuel
- 11.09%
20 septembre, samedi