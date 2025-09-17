Devises / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
752.25 USD 10.49 (1.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LLY a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 749.35 et à un maximum de 764.78.
Suivez la dynamique Eli Lilly and Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
749.35 764.78
Range Annuel
644.51 937.00
- Clôture Précédente
- 762.74
- Ouverture
- 763.49
- Bid
- 752.25
- Ask
- 752.55
- Plus Bas
- 749.35
- Plus Haut
- 764.78
- Volume
- 5.703 K
- Changement quotidien
- -1.38%
- Changement Mensuel
- 3.33%
- Changement à 6 Mois
- -8.15%
- Changement Annuel
- -15.37%
20 septembre, samedi