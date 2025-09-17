CotationsSections
Devises / LLY
Retour à Actions

LLY: Eli Lilly and Company

752.25 USD 10.49 (1.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LLY a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 749.35 et à un maximum de 764.78.

Suivez la dynamique Eli Lilly and Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LLY Nouvelles

Range quotidien
749.35 764.78
Range Annuel
644.51 937.00
Clôture Précédente
762.74
Ouverture
763.49
Bid
752.25
Ask
752.55
Plus Bas
749.35
Plus Haut
764.78
Volume
5.703 K
Changement quotidien
-1.38%
Changement Mensuel
3.33%
Changement à 6 Mois
-8.15%
Changement Annuel
-15.37%
20 septembre, samedi