Devises / NTES
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
152.05 USD 0.85 (0.56%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTES a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.80 et à un maximum de 154.11.
Suivez la dynamique NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTES Nouvelles
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Schroder Asian Total Return affiche une baisse de 2,4% de sa VNI au premier semestre
- Take-Two Stock Jumps On Plans For College Basketball Video Game
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Blizzard Co-Founder Mike Morhaime Slashes Wildgate Price After Selling Only 130K Copies - Microsoft (NASDAQ:MSFT), NetEase (NASDAQ:NTES)
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Macquarie Systematic Emerging Markets Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis International Fund 2025 Semi-Annual Review
- Macquarie raises NetEase stock price target to $162 on gaming growth
- NetEase Stock (NTES) Slips as Marvel Rivals Directors Brushes Off ‘Gooner Game’ Criticisms - TipRanks.com
- GLOB vs. NTES: Which Stock Is the Better Value Option?
- July PPI/Core PPI Jumped Unexpectedly
- Economic Data at 3-Year Highs: PPI, Jobless Claims
- Why Is NetEase Stock Falling Thursday? - NetEase (NASDAQ:NTES)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Stock Market Today: Dow Jones Wavers Ahead Of PPI Inflation Report; AI Stock Coherent Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- Stock Market Today: Stocks seek to continue rally with solid economic data readouts
- NetEase Stock Drops After Chinese Video Game Firm Misses Sales Target
- NetEase earnings missed by ¥0.11, revenue fell short of estimates
- NetEase misses Q2 top and bottom line estimates, shares dip
- Sea Limited Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
Range quotidien
151.80 154.11
Range Annuel
75.88 159.55
- Clôture Précédente
- 152.90
- Ouverture
- 152.79
- Bid
- 152.05
- Ask
- 152.35
- Plus Bas
- 151.80
- Plus Haut
- 154.11
- Volume
- 1.618 K
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 12.21%
- Changement à 6 Mois
- 44.47%
- Changement Annuel
- 62.36%
20 septembre, samedi