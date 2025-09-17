Devises / WMT
WMT: Walmart Inc
102.30 USD 1.32 (1.27%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WMT a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.09 et à un maximum de 103.84.
Suivez la dynamique Walmart Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMT Nouvelles
- Amazon Adds New Partner In Grocery Push. Instacart Stock Falls.
- Banks Want to Stop Trump’s Dollar “Upgrade” – But Here’s How You Can Profit
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- Here is What to Know Beyond Why Walmart Inc. (WMT) is a Trending Stock
- Markets Soar to Record Highs on Fed Rate Cut and Tech Stock Rally
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- Walmart sparks analysts' optimism about AI future
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- StubHub IPO Tanks--but Walmart Heir's $1.7B Windfall Steals the Spotlight
- Wolfe Research lance sa couverture du secteur de la distribution, voit des opportunités chez WMT, HD et DG
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- 3 Dividend Growth Stocks You Can Buy and Forget About
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- BofA Securities relève l’objectif de cours de l’action Walmart à 125€ sur des perspectives solides
- L’action Walmart atteint un record historique de 105,31 USD
- Voici pourquoi BofA estime que Walmart est positionné pour devenir un leader du commerce IA
Range quotidien
102.09 103.84
Range Annuel
78.98 106.11
- Clôture Précédente
- 103.62
- Ouverture
- 103.57
- Bid
- 102.30
- Ask
- 102.60
- Plus Bas
- 102.09
- Plus Haut
- 103.84
- Volume
- 27.206 K
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- 5.21%
- Changement à 6 Mois
- 16.91%
- Changement Annuel
- 26.81%
20 septembre, samedi