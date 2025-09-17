CotationsSections
Devises / WMT
WMT: Walmart Inc

102.30 USD 1.32 (1.27%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WMT a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.09 et à un maximum de 103.84.

Range quotidien
102.09 103.84
Range Annuel
78.98 106.11
Clôture Précédente
103.62
Ouverture
103.57
Bid
102.30
Ask
102.60
Plus Bas
102.09
Plus Haut
103.84
Volume
27.206 K
Changement quotidien
-1.27%
Changement Mensuel
5.21%
Changement à 6 Mois
16.91%
Changement Annuel
26.81%
