Devises / AVGO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVGO: Broadcom Inc
344.94 USD 0.41 (0.12%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVGO a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 336.43 et à un maximum de 346.27.
Suivez la dynamique Broadcom Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVGO Nouvelles
- Can surging data center capex keep AI server growth marching ahead?
- AMD: Priced Like Fundamentals Are Flawless (NASDAQ:AMD)
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- Broadcom and Oracle Just Catapulted the "Ten Titans" to 39% of the S&P 500. Here's What It Means for Your Investment Portfolio
- Nvidia: The Oracle Earnings Are Not Bullish (NASDAQ:NVDA)
- Can Credo Sustain Momentum in Optical Business Amid Competition?
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Le directeur juridique de Broadcom vend des actions AVGO pour 9,5 millions €
- Broadcom’s chief legal officer sells $9.5m in AVGO stock
- ALAB Benefits From Expanding Partner Base: A Sign for More Upside?
- Stock Market News for Sep 18, 2025
- Les fabricants de puces rebondissent alors que Nvidia investit 5 milliards $ dans Intel
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- AI Spending Could Soar 500%: 3 Brilliant AI Stocks to Buy (Hint: Not Nvidia)
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- AVGO: Broadcom Stock Pops on Lloyds Banking Deal Buzz
- Prediction: These 2 AI Stocks Will Be the Biggest Winners From Oracle's Huge Cloud Computing Push. (Hint: Oracle's Not One)
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- S&P Global Ratings relève la note de Broadcom à ’A-’ grâce à la dynamique de l’IA
- S&P Global Ratings upgrades Broadcom to ’A-’ on AI momentum
Range quotidien
336.43 346.27
Range Annuel
138.10 374.23
- Clôture Précédente
- 345.35
- Ouverture
- 344.73
- Bid
- 344.94
- Ask
- 345.24
- Plus Bas
- 336.43
- Plus Haut
- 346.27
- Volume
- 44.906 K
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 19.22%
- Changement à 6 Mois
- 107.33%
- Changement Annuel
- 100.48%
20 septembre, samedi