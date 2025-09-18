Devises / JPM
JPM: JP Morgan Chase & Co
314.75 USD 1.57 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JPM a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 309.14 et à un maximum de 315.79.
Suivez la dynamique JP Morgan Chase & Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
309.14 315.79
Range Annuel
202.16 315.79
- Clôture Précédente
- 313.18
- Ouverture
- 313.52
- Bid
- 314.75
- Ask
- 315.05
- Plus Bas
- 309.14
- Plus Haut
- 315.79
- Volume
- 13.087 K
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- 4.83%
- Changement à 6 Mois
- 29.72%
- Changement Annuel
- 50.64%
