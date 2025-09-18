CotationsSections
Devises / JPM
Retour à Actions

JPM: JP Morgan Chase & Co

314.75 USD 1.57 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JPM a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 309.14 et à un maximum de 315.79.

Suivez la dynamique JP Morgan Chase & Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPM Nouvelles

Range quotidien
309.14 315.79
Range Annuel
202.16 315.79
Clôture Précédente
313.18
Ouverture
313.52
Bid
314.75
Ask
315.05
Plus Bas
309.14
Plus Haut
315.79
Volume
13.087 K
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
4.83%
Changement à 6 Mois
29.72%
Changement Annuel
50.64%
20 septembre, samedi