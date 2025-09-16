Devises / AUDUSD
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.65887 USD 0.00230 (0.35%)
Secteur: Devise Base: Australian Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AUDUSD a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.65857 USD et à un maximum de 0.66193 USD pour 1 AUD.
Suivez la dynamique Dollar Australien vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar Australien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AUDUSD Nouvelles
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
AUDUSD on the Community Forum
Range quotidien
0.65857 0.66193
Range Annuel
0.59138 0.69341
- Clôture Précédente
- 0.6611 7
- Ouverture
- 0.6610 2
- Bid
- 0.6588 7
- Ask
- 0.6591 7
- Plus Bas
- 0.6585 7
- Plus Haut
- 0.6619 3
- Volume
- 33.596 K
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- 0.69%
- Changement à 6 Mois
- 5.48%
- Changement Annuel
- -4.67%
20 septembre, samedi