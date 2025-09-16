Dövizler / AUDUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.65887 USD 0.00230 (0.35%)
Sektör: Döviz Baz: Australian Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AUDUSD döviz kuru bugün -0.35% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 AUD başına Düşük fiyatı olarak 0.65857 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.66193 USD aralığında işlem gördü.
Avustralya doları vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Avustralya doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDUSD haberleri
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
AUDUSD on the Community Forum
AUDUSD için alım-satım uygulamaları
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (8)
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 299$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
New York Range Indicator, ICT (Inner Circle Trader) kavramlarını, Akıllı Para ticaretini ve kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge, Londra Kapanışı ve New York Açılışı ile örtüşen kritik bir dönem olan 12:00 ile 14:00 GMT arasındaki fiyat aralığını yakalar. Seans zirvelerini ve dip noktalarını belirler, Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (3)
Sınırlı süreli teklif: Sonraki 02 kopya için sadece $265 (Normal fiyat $329 ) Canlı işlem takibi: Küçük hesap | Ana hesap Bu EA prop firm meydan okumaları [ayarlar] ve kişisel ticaret hesapları [ayarlar] için uygundur, analitik araçları risk yönetimi özellikleriyle birleştirerek ticaretinizi destekler. AOT MT5 – Gelişmiş Çoklu Para Birimi Ticaret Uzman Danışmanı EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD dahil 16 döviz çifti nde piyasa analizi için gelişmiş AI kullanarak tüccarları desteklemek üzere tasarla
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.58 (1208)
Dark Venus is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency . Dark Venus is based on Bollinger Bands , these Trades can be manage with some strategies. Since 2022, we estimate that Dark Venus has become the most famous robot in the world , with over 100k downloads. Download it now! My tests were performed with the real tick date with 99,90% accuracy, actual spread, additional slippage and High commission.
FREE
Günlük aralık
0.65857 0.66193
Yıllık aralık
0.59138 0.69341
- Önceki kapanış
- 0.6611 7
- Açılış
- 0.6610 2
- Satış
- 0.6588 7
- Alış
- 0.6591 7
- Düşük
- 0.6585 7
- Yüksek
- 0.6619 3
- Hacim
- 33.596 K
- Günlük değişim
- -0.35%
- Aylık değişim
- 0.69%
- 6 aylık değişim
- 5.48%
- Yıllık değişim
- -4.67%
21 Eylül, Pazar