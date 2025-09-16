KurseKategorien
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar

0.65937 USD 0.00180 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUDUSD hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.65857 USD und einem Hoch von 0.66193 USD pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.65857 0.66193
Jahresspanne
0.59138 0.69341
Vorheriger Schlusskurs
0.6611 7
Eröffnung
0.6610 2
Bid
0.6593 7
Ask
0.6596 7
Tief
0.6585 7
Hoch
0.6619 3
Volumen
31.794 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
0.76%
6-Monatsänderung
5.56%
Jahresänderung
-4.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K