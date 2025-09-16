Währungen / AUDUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.65937 USD 0.00180 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUDUSD hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.65857 USD und einem Hoch von 0.66193 USD pro 1 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDUSD News
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australischer Dollar weitet Verluste aus, während US-Dollar aufgrund stabiler Fed-Aussichten gewinnt
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD erholt sich von den Verlusten, die durch schwache australische Arbeitsmarktdaten verursacht wurden, während die US-Arbeitslosenanträge im Fokus stehen
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australischer Dollar fällt nach Beschäftigungsdaten
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD fällt aufgrund des hawkischen Schnitts der Fed, australische Arbeitsmarktdaten im Blick
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australien: Arbeitslosigkeit im August voraussichtlich unverändert bei 4,2%
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australischer Dollar gibt nach, während US-Dollar vor der Fed-Entscheidung stabil bleibt
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD setzt den bullish Aufstieg fort und erreicht ein 47-Wochen-Hoch
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
AUDUSD on the Community Forum
Handelsanwendungen für AUDUSD
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (8)
EA New Player – Handelsberater der neuen Generation Zu Verkaufsstart gilt ein Sonderangebot: Erste 10 Exemplare – 299 $, nächste 20 Exemplare – 500 $. EA New Player ist ein einzigartiger Handelsberater für MT5, der auf sieben verschiedenen klassischen Handelsstrategien basiert. Der Berater wurde ohne künstliche Intelligenz entwickelt, ausschließlich auf Basis bewährter technischer Analysetools. Seine Hauptmerkmale sind die transparente Logik, einfache Einstellungen und Vielseitigkeit für jeden
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Der Trendfänger: Die Strategie des Trendfängers mit Alarmindikator ist ein vielseitiges technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, Markttrends und potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trendfängerstrategie, die sich den Marktbedingungen anpasst, um eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung zu ermöglichen. Händler können die Parameter an ihre Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator hilft bei der Trendidentifikation, s
FREE
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
AOT MT5 – Fortgeschrittener Multi-Währungs-Handelsexperte Live-Handelsverfolgung: Kleinkonto | Hauptkonto AOT MT5 ist ein Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Händlern durch den Einsatz fortschrittlicher KI zur Marktanalyse von 16 Währungspaaren , einschließlich EURUSD, GBPUSD und AUDUSD, zu unterstützen. Dieser EA ist geeignet für Prop-Firm-Herausforderungen [Einstellungen] und persönliche Handelskonten [Einstellungen] und kombiniert Analysetools mit Risikomanagement-Funktionen,
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Willkommen bei Propsense, der besten Lösung für neue und erfahrene Trader mit einem einfachen KOSTENLOSEN Strategie ! NEU auf MT5! Dieser Indikator ist ein einzigartiges und erschwingliches Handelsinstrument, das auf den Lehren eines ehemaligen Bankhändlers basiert. Mit diesem Tool können Sie ineffiziente Punkte mit Leichtigkeit erkennen. Darüber hinaus haben Händler ein übersichtliches Heads-Up-Display, das ihre laufenden und geschlossenen P/L in Pips UND Währungseinheiten anzeigt. Auf vielfach
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.58 (1206)
Dark Venus ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor benötigt Aufmerksamkeit, da er eine hohe Betriebsfrequenz aufweist. Dark Venus basiert auf Bollinger Bands , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Wir schätzen, dass Dark Venus seit 2022 der berühmteste Roboter der Welt geworden ist, mit über 100k Downloads. Laden Sie ihn jetzt herunter! Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätz
FREE
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Bereits im Besitz des Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpre
Tagesspanne
0.65857 0.66193
Jahresspanne
0.59138 0.69341
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6611 7
- Eröffnung
- 0.6610 2
- Bid
- 0.6593 7
- Ask
- 0.6596 7
- Tief
- 0.6585 7
- Hoch
- 0.6619 3
- Volumen
- 31.794 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- 5.56%
- Jahresänderung
- -4.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K