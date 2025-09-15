Divisas / AUDUSD
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.66466 USD 0.00053 (0.08%)
Sector: Divisa Básica: Australian Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AUDUSD de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.66156 USD por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.66577 USD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs dóla estadounidense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD jumps to near 0.6670 as Fed dovish bets improve market mood
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- US Treasury Sec. Bessent: Made good progress on technical details with China
Rango diario
0.66156 0.66577
Rango anual
0.59138 0.69341
- Cierres anteriores
- 0.6651 9
- Open
- 0.6649 1
- Bid
- 0.6646 6
- Ask
- 0.6649 6
- Low
- 0.6615 6
- High
- 0.6657 7
- Volumen
- 17.973 K
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 1.57%
- Cambio a 6 meses
- 6.41%
- Cambio anual
- -3.83%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B