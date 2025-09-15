Moedas / AUDUSD
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.66119 USD 0.00002 (0.00%)
Setor: Moeda Base: Australian Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUDUSD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.66101 USD para 1 AUD e o máximo foi 0.66132 USD.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar australiano vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar australiano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDUSD Notícias
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
AUDUSD on the Community Forum
Faixa diária
0.66101 0.66132
Faixa anual
0.59138 0.69341
- Fechamento anterior
- 0.6611 7
- Open
- 0.6610 2
- Bid
- 0.6611 9
- Ask
- 0.6614 9
- Low
- 0.6610 1
- High
- 0.6613 2
- Volume
- 593
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.04%
- Mudança de 6 meses
- 5.85%
- Mudança anual
- -4.34%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
- Atu.
- -5.4 mil
- Projeç.
- 24.4 mil
- Prév.
- 26.5 mil
01:30
AUD
- Atu.
- -40.9 mil
- Projeç.
- Prév.
- 63.6 mil
01:30
AUD
- Atu.
- 4.2%
- Projeç.
- 4.2%
- Prév.
- 4.2%
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh