통화 / AUDUSD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.65887 USD 0.00230 (0.35%)
부문: 통화 베이스: Australian Dollar 수익 통화: US Dollar
AUDUSD 환율이 당일 -0.35%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 AUD당 저가 0.65857 USD와 고가 0.66193 USD로 거래되었습니다
호주 달러 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 호주 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDUSD News
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
AUDUSD on the Community Forum
AUDUSD을 위한 트레이딩 애플리케이션
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (8)
EA New Player — 차세대 트레이딩 어드바이저 판매 시작과 함께 특별 할인이 적용됩니다. 첫 10개 구매 시 $299, 다음 20개 구매 시 $500. EA New Player는 MT5 전용 트레이딩 어드바이저로, 7가지 클래식 트레이딩 전략을 기반으로 구축되었습니다. 이 어드바이저는 인공지능을 사용하지 않고 오랜 시간 검증된 기술 분석 도구만을 기반으로 개발되었습니다. 주요 특징은 로직의 투명성, 간편한 설정, 그리고 모든 트레이더를 위한 다재다능함입니다. 복잡한 알고리즘으로 인해 어드바이저 테스트가 느립니다. 7가지 다양한 트레이딩 전략. 구매 후 문의하시면 VIP 혜택을 받으실 수 있습니다. 모니터링은 myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021 에서 확인하실 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site +Profile+Seller EA New
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
트렌드 캐쳐: 알림 인디케이터와 함께 하는 트렌드 캐쳐 전략은 시장 트렌드와 잠재적인 진입 및 체크 포인트를 식별하는 데 도움이 되는 다목적 기술 분석 도구입니다. 이는 시장 상황에 적응하여 트렌드 방향을 명확하게 시각적으로 표현하는 동적 트렌드 캐쳐 전략을 제공합니다. 트레이더는 선호도와 위험 허용도에 맞게 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니다. 이 인디케이터는 트렌드 식별을 지원하고 잠재적인 반전을 신호로 제공하며 트레일링 스탑 메커니즘으로 작동하며 실시간 경고를 제공하여 신속한 시장 대응을 돕습니다. 특징: - 트렌드 식별: 상승 트렌드와 하락 트렌드를 신호합니다. - 트렌드 반전: 양봉 색상이 상승에서 하락으로 변경되거나 그 반대의 경우 잠재적인 반전을 경고합니다. - 실시간 경고: 새로운 트렌드 식별을 위한 경고를 생성합니다. 추천사항: - 통화 및 페어: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD 등... - 시간 프레임: H1. - 계정 유형: 모든 ECN 계정
FREE
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
뉴욕 레인지 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 개념, 스마트 머니 거래, 그리고 기관 가격 행동 기법을 적용하는 트레이더를 위해 개발된 세션 기반 분석 도구입니다. 뉴욕 세션에 맞춰 특별히 설계된 이 지표는 런던 종가 와 뉴욕 시가가 겹치는 중요한 시점인 12:00 에서 14:00(GMT) 사이의 가격 범위를 포착합니다. 세션 최고가와 최저가를 파악하고, 공정가치 갭(FVG)을 감지하며, 잠재적인 유동성 스윕 구역을 강조하여 트레이더가 마켓 메이커의 움직임, 세션 레인지 이탈, 그리고 되돌림 기회를 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 뉴욕 킬존 과 런던 뉴욕 세션이 겹치는 동안 발생하는 시장 구조 변화 와 축적 또는 분배 패턴을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 지표는 구조 붕괴(BOS), 시장 구조 변화(MSS), 변위 캔들, 불균형
AOT MT5 – 고급 다중 통화 거래 전문가 어드바이저 실시간 거래 추적: 소규모 계정 | 주요 계정 AOT MT5 는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD를 포함한 16개 통화 쌍 에 대한 시장 분석에 고급 AI를 활용하여 트레이더를 지원하도록 설계된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 프롭 펌 챌린지 [설정] 및 개인 거래 계정 [설정] 에 적합하며, 분석 도구와 리스크 관리 기능을 결합하여 귀하의 거래를 지원합니다. 한정된 시간 제공: 다음 2 부에 단 265 달러 (정상 가격 329 달러). AOT MT5를 선택해야 하는 이유는? AI 기반 분석 : 고급 AI 기술을 활용하여 실시간으로 시장 트렌드와 심리를 분석하여 정보에 기반한 의사 결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 다양화된 거래 : M15 타임프레임에서 16개 통화 쌍을 분석하여 여러 시장에서 리스크와 기회의 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 사용 편의성 : 사용자 친화적인 인터페이스를
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Welcome to Propsense, the best solution for new and veteran traders with a simple FREE strategy! NEW to MT5! This indicator is a unique and affordable trading tool built on the teachings of a former bank trader. With this tool, you will be able to see inefficient points with ease. Additionally, traders will have a clean Heads Up Display which will show your running and closed P/L in pips AND currency units. As a highly requested option, a candle timer has been added which will allow you to j
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.58 (1207)
Dark Venus is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency . Dark Venus is based on Bollinger Bands , these Trades can be manage with some strategies. Since 2022, we estimate that Dark Venus has become the most famous robot in the world , with over 100k downloads. Download it now! My tests were performed with the real tick date with 99,90% accuracy, actual spread, additional slippage and High commission.
FREE
일일 변동 비율
0.65857 0.66193
년간 변동
0.59138 0.69341
- 이전 종가
- 0.6611 7
- 시가
- 0.6610 2
- Bid
- 0.6588 7
- Ask
- 0.6591 7
- 저가
- 0.6585 7
- 고가
- 0.6619 3
- 볼륨
- 33.596 K
- 일일 변동
- -0.35%
- 월 변동
- 0.69%
- 6개월 변동
- 5.48%
- 년간 변동율
- -4.67%
20 9월, 토요일