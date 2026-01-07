Metrics Pro MT5 for Discord
- Utilitaires
- Giovanni Bengalis
- Version: 1.10
- Activations: 10
Metrics Pro MT5 for Discord est l'outil indispensable pour les fournisseurs de signaux et les traders Prop Firm. Diffusez vos performances de trading directement sur votre serveur Discord via Webhooks.
🌟 Fonctionnalités Clés
- Idéal pour les Communautés : Tenez vos membres informés avec des récaps automatiques (Jour/Semaine/Mois).
- Support Multi-Stratégies : Le rapport sépare les résultats par robot (Magic Number). Affichez clairement quel robot gagne et lequel perd.
- Métriques Pro : Affichez votre Profit Factor et votre Max Drawdown pour prouver la solidité de votre trading.
- Installation Facile : Pas besoin de créer un Bot complexe. Utilisez simplement un Webhook Discord standard.
⚙️ Guide d'installation Rapide
- Dans MT5, activez les WebRequests dans les options.
- Ajoutez l'URL : https://discord.com ou https://discordapp.com en fonction du lien du webhook
- Dans Discord (Paramètres du Salon > Intégrations), créez un Webhook.
- Copiez l'URL du Webhook dans les paramètres de l'EA.
Guide Ici !