Metrics Pro MT5 for Discord

Metrics Pro MT5 for Discord est l'outil indispensable pour les fournisseurs de signaux et les traders Prop Firm. Diffusez vos performances de trading directement sur votre serveur Discord via Webhooks.

🌟 Fonctionnalités Clés

  • Idéal pour les Communautés : Tenez vos membres informés avec des récaps automatiques (Jour/Semaine/Mois).
  • Support Multi-Stratégies : Le rapport sépare les résultats par robot (Magic Number). Affichez clairement quel robot gagne et lequel perd.
  • Métriques Pro : Affichez votre Profit Factor et votre Max Drawdown pour prouver la solidité de votre trading.
  • Installation Facile : Pas besoin de créer un Bot complexe. Utilisez simplement un Webhook Discord standard.

⚙️ Guide d'installation Rapide

  1. Dans MT5, activez les WebRequests dans les options.
  2. Ajoutez l'URL : https://discord.com ou https://discordapp.com en fonction du lien du webhook
  3. Dans Discord (Paramètres du Salon > Intégrations), créez un Webhook.
  4. Copiez l'URL du Webhook dans les paramètres de l'EA.
Guide Ici !
Plus de l'auteur
Velocity Pulse Gold
Giovanni Bengalis
Experts
Velocity Pulse Gold 2025 – STANDARD Edition (La version la plus choisie) Velocity Pulse Gold est l'EA Gold breakout le plus rapide de 2025 – un algorithme révolutionnaire basé sur la vélocité logarithmique et l'accélération prix, développé après des années d'optimisation sur données tick réelles de qualité institutionnelle. Ce n'est pas un EA ordinaire : il détecte les véritables pulses de momentum sur XAUUSD M1 M5 et entre avec des pending orders intelligents (BuyStop/SellStop) à distance dy
Metrics Pro for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilitaires
Metrics Pro for Telegram est la solution de reporting ultime pour les Algo-Traders sérieux. Arrêtez de vérifier votre VPS toutes les 10 minutes. Laissez les rapports venir à vous. Fonctionnalités Clés Support Multi-Stratégies : Surveillez jusqu'à 5 robots différents sur le même compte. Le rapport sépare la performance par Magic Number (ex: Velocity Pulse vs Turbo). Métriques Avancées : Bien plus qu'un simple gain/perte. Suivez votre Facteur de Profit (Profit Factor) , votre Drawdown Actuel et
Metrics Pro for Discord
Giovanni Bengalis
Utilitaires
Metrics Pro for Discord est l'outil indispensable pour les fournisseurs de signaux et les traders Prop Firm. Diffusez vos performances de trading directement sur votre serveur Discord via Webhooks. Fonctionnalités Clés Idéal pour les Communautés : Tenez vos membres informés avec des récaps automatiques (Jour/Semaine/Mois). Support Multi-Stratégies : Le rapport sépare les résultats par robot (Magic Number). Affichez clairement quel robot gagne et lequel perd. Métriques Pro : Affichez votre Pro
Metrics Pro MT5 for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilitaires
Metrics Pro MT5 for Telegram est la solution de reporting ultime pour les Algo-Traders sérieux. Arrêtez de vérifier votre VPS toutes les 10 minutes. Laissez les rapports venir à vous. Fonctionnalités Clés Support Multi-Stratégies : Surveillez jusqu'à 5 robots différents sur le même compte. Le rapport sépare la performance par Magic Number (ex: Velocity Pulse vs Turbo). Métriques Avancées : Bien plus qu'un simple gain/perte. Suivez votre Facteur de Profit (Profit Factor) , votre Drawdown Actue
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis