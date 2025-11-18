Premium Risk est un outil intelligent de gestion des risques et d’exécution de trades, spécialement conçu pour les scalpers.

Il calcule automatiquement votre ratio risque-récompense (R:R) et le montant du risque basé sur votre capital, afin de déterminer la taille et le volume de position les plus précis.

Grâce au module POS, vous pouvez suivre et gérer vos trades automatiquement.

La fonction magnétique détecte instantanément le prix du marché pour une exécution rapide et précise.

En résumé, Premium Risk est un assistant professionnel orienté sur la gestion du risque, destiné aux traders recherchant vitesse et précision.