🔥 AUTO RISK MANAGER PRO : votre partenaire dans le trading Forex !

⏰ Arrêtez de perdre de l’argent à cause des émotions ! Il est temps de confier la gestion des risques à un algorithme professionnel.

Imaginez une situation : le marché part soudainement contre votre position, et vous êtes en train de dormir, de travailler ou de passer du temps avec votre famille. Une histoire fréquente ? Avec Auto Risk Manager Pro — plus jamais !

💡 Approche révolutionnaire de la gestion des risques

🛡️ Protection automatique du capital 24/7

✅ Fonctionne sans votre participation — même lorsque vous n’êtes pas devant l’ordinateur

✅ Objectifs de profit précis — fixe le gain au bon moment

✅ Limites strictes de pertes — stoppe les pertes critiques

✅ Support multidevise — fonctionne avec tous les instruments

✅ Ferme les graphiques (et décharge tous les experts avec eux)

📊 Résultats d’utilisation :

⏱️ Économie de plus de 15 heures par semaine sur le suivi des positions

📈 Amélioration de la discipline de trading

🎯 Aperçu détaillé des fonctions et paramètres

🎨 Panneau de contrôle intuitif

Control Panel Settings

PanelColor = clrDarkSlateGray; – couleur du panneau

PanelX = 10; – marge gauche

PanelY = 60; – marge supérieure

Avantages du panneau :

📱 Suivi en temps réel du solde, de l’equity et du profit

⚡ Réglage instantané des objectifs sans redémarrer l’EA

📊 Positionnement pratique — adaptez-le à votre style

⚠️ Paramètres avancés de gestion des risques

⚙️ Paramètres de gestion des risques

Risk Management Settings

Work = false/true – activer/désactiver l’outil

Profit_Percent = 3 – pourcentage de profit total pour clôture des ordres (peut être négatif)

Loss_Percent = -3 – pourcentage de perte totale pour clôture (peut être positif)

DeleteStopLimitOrders = true/false – supprimer ou non les ordres en attente

CloseOrders = true/false – fermer ou non les ordres

CloseChart = false/true – fermer ou non les fenêtres de graphiques

Slippage = 50 – slippage

TimerSecond = 1 – intervalle de vérification du compte

🔘 Interrupteur principal (Work)

Work = false; // true — activé, false — désactivé

🟢 Mode actif (true) — fonctionnement complet

🔴 Mode test (false) — surveillance uniquement

💰 Objectif de profit (Profit_Percent)

Profit_Percent = 3; // 3% du solde

🎯 Contrôle permanent du profit total

⚡ Clôture de toutes les positions / suppression des ordres / fermeture des graphiques (selon paramètres)

Exemple 1 :

Solde : 10 000 $

Objectif : 3 % = 300 $

Action : clôture de toutes les positions à +300 $

Exemple 2 :

Solde : 10 000 $

Profit actuel : –1 000 $

Objectif : –3 % = –300 $

Action : clôture de toutes les positions à –300 $

Paramètres optimaux :

🛡️ Conservateur : 2–3 %

⚖️ Équilibré : 3–5 %

🚀 Agressif : 5–10 %

⚡ Scalping : 1–2 %

🚫 Limite de pertes (Loss_Percent)

Loss_Percent = -3;

📉 Contrôle des pertes critiques

🚨 Clôture d’urgence des positions

Stratégies :

🛡️ –1 %…–2 % — protection maximale

⚖️ –2 %…–3 % — équilibre

🎯 –3 %…–5 % — agressif

🗑️ Suppression des ordres en attente

DeleteStopLimitOrders = true;

Contrôle :

📊 Limit

📈 Stop

⚡ Stop Limit

📊 Fermeture des positions au marché

CloseOrders = true;

🖼️ Fermeture des graphiques (CloseChart)

CloseChart = false;

⚠️ Ferme tous les graphiques sauf l’actuel

🔄 Décharge automatiquement tous les experts

📏 Slippage

Slippage = 50;

Recommandations :

🔸 EURUSD, GBPUSD : 10–20

🔸 Exotiques : 50–100

🔸 Crypto : 100–200

🔸 Forte volatilité : +50–100 %

⏰ Intervalle de vérification (TimerSecond)

TimerSecond = 1;

🎮 Presets prêts à l’emploi :

🛡️ Conservateur

Profit_Percent = 2

Loss_Percent = -1

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

Slippage = 20

TimerSecond = 2

⚡ Actif

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

Slippage = 30

TimerSecond = 1

🚀 Agressif

Profit_Percent = 8

Loss_Percent = -4

Slippage = 50

TimerSecond = 1

🤖 Plusieurs EAs

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

CloseChart = true

Slippage = 100

TimerSecond = 1

📊 Pour qui est conçu Auto Risk Manager Pro ?

✅ Débutants :

🛡️ Protection contre les erreurs critiques

📚 Développement de discipline

🔍 Concentration sur la stratégie

✅ Traders expérimentés :

⏱️ Gain de temps

📈 Travail avec plusieurs systèmes

💼 Stabilité du portefeuille

✅ Investisseurs :

🏦 Protection automatique du capital

🌐 Contrôle 24/7

⚙️ Paramètres flexibles

❓ FAQ

"Est-ce que l’EA est sûr ?" — ✔ Oui, il n’ouvre PAS de positions.

"Faut-il des connaissances spéciales ?" — ✔ Non, configuration simple en 1 minute.

