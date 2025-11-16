🔥 AUTO RISK MANAGER PRO : votre partenaire dans le trading Forex !
⏰ Arrêtez de perdre de l’argent à cause des émotions ! Il est temps de confier la gestion des risques à un algorithme professionnel.
Imaginez une situation : le marché part soudainement contre votre position, et vous êtes en train de dormir, de travailler ou de passer du temps avec votre famille. Une histoire fréquente ? Avec Auto Risk Manager Pro — plus jamais !
Acheter la version complète :
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5
💡 Approche révolutionnaire de la gestion des risques
🛡️ Protection automatique du capital 24/7
✅ Fonctionne sans votre participation — même lorsque vous n’êtes pas devant l’ordinateur
✅ Objectifs de profit précis — fixe le gain au bon moment
✅ Limites strictes de pertes — stoppe les pertes critiques
✅ Support multidevise — fonctionne avec tous les instruments
✅ Ferme les graphiques (et décharge tous les experts avec eux)
📊 Résultats d’utilisation :
⏱️ Économie de plus de 15 heures par semaine sur le suivi des positions
📈 Amélioration de la discipline de trading
🎯 Aperçu détaillé des fonctions et paramètres
🎨 Panneau de contrôle intuitif
🎨 Panneau de contrôle
Control Panel Settings
PanelColor = clrDarkSlateGray; – couleur du panneau
PanelX = 10; – marge gauche
PanelY = 60; – marge supérieure
Avantages du panneau :
📱 Suivi en temps réel du solde, de l’equity et du profit
⚡ Réglage instantané des objectifs sans redémarrer l’EA
📊 Positionnement pratique — adaptez-le à votre style
⚠️ Paramètres avancés de gestion des risques
⚙️ Paramètres de gestion des risques
Risk Management Settings
Work = false/true – activer/désactiver l’outil
Profit_Percent = 3 – pourcentage de profit total pour clôture des ordres (peut être négatif)
Loss_Percent = -3 – pourcentage de perte totale pour clôture (peut être positif)
DeleteStopLimitOrders = true/false – supprimer ou non les ordres en attente
CloseOrders = true/false – fermer ou non les ordres
CloseChart = false/true – fermer ou non les fenêtres de graphiques
Slippage = 50 – slippage
TimerSecond = 1 – intervalle de vérification du compte
🔘 Interrupteur principal (Work)
Work = false; // true — activé, false — désactivé
🟢 Mode actif (true) — fonctionnement complet
🔴 Mode test (false) — surveillance uniquement
💰 Objectif de profit (Profit_Percent)
Profit_Percent = 3; // 3% du solde
🎯 Contrôle permanent du profit total
⚡ Clôture de toutes les positions / suppression des ordres / fermeture des graphiques (selon paramètres)
Exemple 1 :
Solde : 10 000 $
Objectif : 3 % = 300 $
Action : clôture de toutes les positions à +300 $
Exemple 2 :
Solde : 10 000 $
Profit actuel : –1 000 $
Objectif : –3 % = –300 $
Action : clôture de toutes les positions à –300 $
Paramètres optimaux :
🛡️ Conservateur : 2–3 %
⚖️ Équilibré : 3–5 %
🚀 Agressif : 5–10 %
⚡ Scalping : 1–2 %
🚫 Limite de pertes (Loss_Percent)
Loss_Percent = -3;
📉 Contrôle des pertes critiques
🚨 Clôture d’urgence des positions
Stratégies :
🛡️ –1 %…–2 % — protection maximale
⚖️ –2 %…–3 % — équilibre
🎯 –3 %…–5 % — agressif
🗑️ Suppression des ordres en attente
DeleteStopLimitOrders = true;
Contrôle :
📊 Limit
📈 Stop
⚡ Stop Limit
📊 Fermeture des positions au marché
CloseOrders = true;
🖼️ Fermeture des graphiques (CloseChart)
CloseChart = false;
⚠️ Ferme tous les graphiques sauf l’actuel
🔄 Décharge automatiquement tous les experts
📏 Slippage
Slippage = 50;
Recommandations :
🔸 EURUSD, GBPUSD : 10–20
🔸 Exotiques : 50–100
🔸 Crypto : 100–200
🔸 Forte volatilité : +50–100 %
⏰ Intervalle de vérification (TimerSecond)
TimerSecond = 1;
🎮 Presets prêts à l’emploi :
🛡️ Conservateur
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2
⚡ Actif
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1
🚀 Agressif
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1
🤖 Plusieurs EAs
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1
📊 Pour qui est conçu Auto Risk Manager Pro ?
✅ Débutants :
🛡️ Protection contre les erreurs critiques
📚 Développement de discipline
🔍 Concentration sur la stratégie
✅ Traders expérimentés :
⏱️ Gain de temps
📈 Travail avec plusieurs systèmes
💼 Stabilité du portefeuille
✅ Investisseurs :
🏦 Protection automatique du capital
🌐 Contrôle 24/7
⚙️ Paramètres flexibles
❓ FAQ
"Est-ce que l’EA est sûr ?" — ✔ Oui, il n’ouvre PAS de positions.
"Faut-il des connaissances spéciales ?" — ✔ Non, configuration simple en 1 minute.
⭐ Commencez à protéger votre capital dès aujourd’hui !
Avec Auto Risk Manager Pro vous obtenez :
✅ Protection contre les mouvements imprévisibles
✅ Plus de temps libre
✅ Confiance dans la sécurité des investissements
✅ Gestion professionnelle des risques
P.S. La meilleure position — celle que vous n’avez pas perdue.
P.P.S. Téléchargez la version démo gratuite et voyez par vous-même !
Acheter la version complète :
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5
📌 Un trading réussi commence par une bonne gestion des risques. Confiez-la à un professionnel !