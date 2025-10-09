L'indicateur Dann RSI représente un système de surveillance de l'indice de force relative multi-devises conçu pour la plateforme MetaTrader 4. Cet indicateur calcule et affiche simultanément les valeurs RSI pour jusqu'à huit paires de devises dans une seule fenêtre d'indicateur, fournissant une vue consolidée des conditions de momentum sur plusieurs marchés. L'implémentation comprend un panneau de contrôle interactif pour gérer la visibilité des lignes, des paramètres visuels personnalisables pour chaque symbole surveillé, et un mécanisme de regroupement de devises qui transforme les calculs RSI standard en mesures de force relative par rapport à une devise de base choisie.

