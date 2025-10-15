Statistic volume signals v

Fnix l long position Monique Ellen Miranda Dos Santos Indicateurs

Êtes-vous un investisseur à la recherche d'opportunités à long terme sur le marché financier ? Je vous présente l'Indicateur de Tendance Personnalisé à Long Terme. Cet indicateur est conçu pour les traders qui souhaitent prendre des positions sur des périodes plus longues que les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Avec des signaux clairs et précis, vous disposerez de l'assistance nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Caractéristiques clés : Stratégie à Long Terme : Cet