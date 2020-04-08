Month Statistics

Month Stats

Présentation : Indicateur d'analyse des prix par mois. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par mois calendaire. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base quantitative pour l'identification des modèles de marché.

Données de sortie : L'indicateur calcule et affiche trois propriétés statistiques principales pour chaque mois calendaire :

  1. Variation directionnelle des bougies : Le solde des bougies positives (à la hausse) moins les bougies négatives (à la baisse).

  2. Pourcentage de bougies positives : Le rapport en pourcentage entre le nombre total de bougies positives et le nombre total de bougies échantillonnées sur la période.

  3. Total des points : Le résultat de la somme des points des bougies positives soustraite de la somme des points des bougies négatives.

Configuration de la période d'échantillonnage : L'utilisateur peut définir la période de temps pour le calcul des statistiques via les paramètres d'entrée. Les options incluent :

  1. Historique complet (Never) : Échantillonnage depuis le début de la série de données historiques de l'actif.

  2. Annuel (Every Year) : Échantillonnage limité aux données de l'année civile en cours.

  3. Mensuel (Every Month) : Échantillonnage limité aux données du mois civil en cours.

Filtres de données : L'échantillonnage peut être filtré par une variation minimale en points, en définissant une valeur de seuil pour l'inclusion des bougies dans les calculs statistiques. Cela permet d'exclure les bougies à faible volatilité.

Restrictions de l'unité de temps : L'unité de temps des statistiques dépend de l'unité de temps du graphique et des paramètres d'entrée. (Si le graphique est en M1, les statistiques seront des bougies M1, et ainsi de suite). L'indicateur n'est pas compatible avec les unités de temps supérieures à D1, comme hebdomadaire (W1) ou mensuelle (MN), car son objectif principal est d'agréger les données par mois calendaire sur toutes les unités de temps applicables.

Visualisation : Fenêtre de données : La fenêtre de données affiche les informations relatives aux paramètres statistiques sélectionnés et les calculs statistiques de l'échantillonnage des bougies historiques.

Début de l'échantillonnage des données : L'indicateur affiche le début de la série historique en haut de la sous-fenêtre. Il arrive parfois que le début de la série historique soit différent de celui demandé par le paramètre d'entrée. Pour vérifier si les données ont été obtenues correctement, vérifiez la date initiale sur l'indicateur. Si la date initiale est différente de celle que vous avez demandée, vérifiez si l'actif a l'historique de données demandé et si la configuration de votre plateforme autorise un historique de données illimité.

Alertes :

    1. Pour certaines raisons, la plage de dates des données utilisées peut être différente de celle demandée par le paramètre d'entrée. Cela peut se produire pour plusieurs raisons : 1.1 La plateforme est configurée pour limiter le nombre maximal de bougies dans l'historique. Vérifiez le nombre maximal de barres autorisées dans l'historique dans la configuration de votre plateforme. 1.2 Le symbole du graphique ne dispose pas de données anciennes.

    1. Cet indicateur agrège les variations des bougies par mois calendaire et a été conçu pour fonctionner sur diverses unités de temps. Sa fonctionnalité est axée sur l'agrégation mensuelle, plutôt que sur l'analyse par jour de la semaine.


Produits recommandés
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Trade Direction
Gevorg Hakobyan
5 (1)
Indicateurs
The oscillator shows trend direction using its own algorithm, which is based on calculating price values ​​by analyzing prices of separate currencies (original valuation of currencies). The histogram shows the average value of physical price change over the selected period. When the histogram has a positive value, the trend is rising, if negative - the trend id falling. The indicator uses standard RSI to determine the current market direction on a selected period as follows: the default value of
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicateurs
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicateurs
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
UPD1 Profile Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (5)
Indicateurs
L'indicateur trouve les niveaux de volume de prix maximum et minimum (profil de marché) sur l'histogramme de travail pour le nombre de barres spécifié.   Profil composite. La hauteur de l'histogramme est entièrement automatique et s'adapte à n'importe quel outil et période. L'algorithme de l'auteur est utilisé et ne répète pas les analogues connus. La hauteur des deux histogrammes est approximativement égale à la hauteur moyenne de la bougie. Smart alert vous permet de vous informer sur le prix
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicateurs
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Candles Indicator
Mikhail Gudyrin
Indicateurs
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Une traduction automatique de la description du produit en anglais a été utilisée. Nous nous excusons pour les éventuelles imprécisions. Un système de visualisation des modèles d'action des prix des chandeliers préférés. Une fois attaché, l'indicateur marquera automatiquement les modèles suivants sur le graphique : Barre Pinocchio  - une barre de petit corps avec un long «nez», motif inve
VolumeProfile
Robert Hess
3.8 (5)
Indicateurs
Descption: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). So you can locate the areas with the best prices in the market and get an advantage about other market participants. Features: Customizable Volume Profile / Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points Works on all timeframes Also available for MT5 ( https://www.mql5.com/en/mark
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicateurs
L'indicateur VR Grid est conçu pour créer une grille graphique avec des paramètres définis par l'utilisateur. Contrairement à la grille standard , VR Grid est utilisée pour créer des niveaux circulaires . Selon le choix de l'utilisateur, le pas entre les niveaux ronds peut être arbitraire. De plus, contrairement à d'autres indicateurs et utilitaires, VR Grid maintient la position de la grille même lorsque la période de temps change ou que le terminal est redémarré. Les paramètres, les fichiers d
FREE
MR Volume Profile Rectangles 4
Sergey Khramchenkov
Indicateurs
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
Volume Profile DD 1A
OBARE PAUL OTIENO
5 (1)
Indicateurs
Below is the translation of your original English text into French: AVIS IMPORTANT – LICENCE ET ACTIVATION REQUISES   Instructions d’activation : Dès que vous avez terminé votre achat, veuillez nous contacter immédiatement pour recevoir votre clé de licence, votre mot de passe ou les détails d’activation. Sans ces éléments, le logiciel ne fonctionnera pas. Nous sommes là pour garantir un processus d’activation fluide et vous assister en cas de questions. Personnalisation multilingue
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indicateurs
This indicator displays the histogram and arrows on chart. When Simple The Best Pro are placed on a chart, they identify the trend.  The color of may be blue or red. The blue color stands for upside moves and the red color stands for downside trends. The indicator offers to set Stop Loss (SL) and  Take Profit (TP)  setting. The default value is ATR. Indicator has automatic optimization. The STB is a unique indicator that shows the tendency (button Bars) of a particular signals. The STB tells us
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator is a conventional analytical tool for tick volumes changes. It calculates tick volumes for buys and sells separately, and their delta on every bar, and displays volumes by price clusters (cells) within a specified bar (usually the latest one). The algorithm used internally is the same as in the indicator VolumeDelta , but results are shown as cumulative volume delta bars (candlesticks). Analogous indicator for MetaTrader 5 exists - VolumeDeltaBars . This is a limited substitution
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur Profil de Volume pour MT4 Obtenez un avantage en trading avec l'indicateur "Profil de Volume" pour MetaTrader 4 (MT4). Cet outil avancé d'analyse technique vous permet d'identifier avec précision les niveaux clés de support et de résistance basés sur le volume des transactions. Visualisez facilement les zones d'intérêt du marché, où les volumes d'échange sont les plus élevés, et utilisez ces informations pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Caractéristiques principale
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Market Profile Volume Relative Accumulation
Sergey Efimenko
5 (2)
Indicateurs
L'unicité de cet indicateur réside dans l'algorithme de comptabilisation des volumes : l'accumulation se fait directement pour la période sélectionnée sans référence au début de la journée. Les dernières barres peuvent être exclues du calcul, alors les données courantes auront moins d'influence sur les niveaux significatifs (volumes) formés précédemment. Pour un calcul plus précis, les données du graphique M1 sont utilisées par défaut. L'étape de répartition des volumes de prix est réglementée.
Median Renko Terminator
Lesedi Oliver Seilane
Indicateurs
Median Renko Terminator works best with renko charts if you do not have a renko chart generator I will email it to you for free and give you the correct settings for scalping or to swing trade NON-REPAINT  COMES WITH ALERTS WHEN THERE IS A SIGNAL Conditions to sell: big purple arrow shows you the direction first then you take the small purple arrow to enter the same direction of the purple arrow. Conditions to buy: big white arrow shows you the up direction first then you take small white arrow
Chaikin Oscillator Indicator
Noman Rasheed
Indicateurs
The Chaikin Oscillator is a technical indicator developed by Marc Chaikin that combines price and volume data to measure the accumulation and distribution of a financial instrument. It aims to identify potential buying and selling opportunities in the market. The Chaikin Oscillator is calculated by subtracting a 10-day exponential moving average of the Accumulation Distribution Line (ADL) from a 3-day exponential moving average of the ADL. Here's how to use the Chaikin Oscillator indicator in tr
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
TradingDesk
Christian Weilinger
4 (1)
Indicateurs
TradingDesk – Performance Analyse MT4 To test the indicator download free Demo version here: https://www.mql5.com/en/market/product/40471 TradingDesk analysed MetaTrader 4 historical data by Symbol, Magic Number, Trade or Comment. All these evaluations will be displayed in real time on your MetaTrader 4 chart window. All this information will be displayed in the following dashboards: account info General information about the account is displayed in the account info dashboard. performance inf
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Indicateurs
The Renko_Bars_3in1 is designed for plotting 3 types of Offline Renko charts. Standard Renko Bar (the reversal bar is twice the size of the bar). Renko Range Bar (the size of all bars is the same). Renko Bars with the ability to adjust the size of the reversal bar. Attention : The demo version for review and testing can be downloaded here . Note . A chart with the M1 period is necessary to build an offline chart. When the indicator is attached to a chart, the offline chart is opened automaticall
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Indicateurs
Deep Insight Candles is an indicator that brings an entirely new perspective to the price chart. It focuses on revealing hidden structures in market movements, uncovering buyer and seller pressure, thus helping traders to better identify key levels, dynamics, and potential reversals. The indicator conveys deeper market insights, allowing traders to make decisions based on a more accurate perception of market sentiment and pressure at specific price levels. This innovative approach transforms the
RiveR Scope Lite
Ruslan Losin
Indicateurs
RiverScope Lite automatically determines the nearest most important price levels and support and resistance zones in history, it also identifies a large number of price action patterns (the lite version is limited to 10, while the full version has 30+). The support and resistance levels are determined based on an algorithm that calculates and filters the historical values of the price, its movement character, volumes, etc. It displays the current situation, therefore the nearest levels change in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Plus de l'auteur
Turnaround Signalizer
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Voici Turnaround Signalizer : votre avantage concurrentiel pour les renversements de tendance. Développé pour la plateforme MetaTrader 4, cet indicateur de renversement de tendance est un outil robuste pour les traders qui cherchent à identifier les points d'inflexion du marché avec une haute probabilité. Son algorithme propriétaire analyse en continu le comportement des prix, en filtrant le bruit du marché pour mettre en évidence les changements de direction les plus significatifs. Polyvalenc
Weekday Statistics
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Weekday Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par jour de la semaine. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par jour de la semaine. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateu
CSV File Reader
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
The CSV File Reader Utility executes commands received by text files of type "csv" (Comma Separated Values). This type of utility is ideal for those who process signals in other applications, and want to manage signals and positions based on text files . To read signal commands from the text file, the file must contain a header with column names and the column names must match the input parameter settings . The utility also has some extra functions, such as the possibility of filtering commands
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
High Frequency Ct
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
This utility copies Market orders, Limit orders, and Stop orders with a focus on high speed and easy setup. The utility works by setting up a Master and one or more Slaves. The setup is quite simple: you just need to define which account is the Master and which account is the Slave, and then set up the same Copy Trade Id for both. For the Slave to recognize the Master's orders, the Copy Trade Id parameter must be the same. Do not use numbers or special characters when setting the Copy Trade Id
Trend Pulse Insights
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Présentation de Trend Pulse Insights : Votre Guide Intelligent de la Volatilité du Marché Développé pour les traders en quête de précision et de clarté, Trend Pulse Insights offre une vue approfondie de la dynamique du marché, vous aidant à identifier les opportunités et à gérer les risques en toute confiance. Comment fonctionne Trend Pulse Insights Notre indicateur utilise des algorithmes pour calculer les niveaux de volatilité basés sur deux méthodes reconnues : ATR (Average True Range) : Pour
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Weekday Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par jour de la semaine. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par jour de la semaine. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateu
Month Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Month Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par mois. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par mois calendaire. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base
Stats Summary
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Améliorez votre analyse technique avec Stats Summary . Stats Summary est un outil d'analyse robuste, développé pour MetaTrader 5 (MT5), qui fournit un aperçu statistique détaillé du comportement des prix. Contrairement aux indicateurs traditionnels, il utilise des statistiques descriptives pour cartographier la distribution des prix sur une période d'échantillonnage personnalisable. En définissant la taille de l'échantillon, l'indicateur calcule et affiche les valeurs suivantes sur le graphique
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis