Day Open Level indicator ml
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex NIVEAU D'OUVERTURE JOURNALIÈRE pour MT4.
- L'indicateur « Niveau d'ouverture journalier » est un indicateur auxiliaire très utile.
- Le niveau d'ouverture journalier est crucial car le prix y revient fréquemment au cours de la journée.
- Cet indicateur affiche la ligne d'ouverture journalière pour chaque jour.
- Il est utile aux traders intraday pour définir des objectifs ou identifier les zones de support/résistance.
- L'indicateur Niveau d'ouverture journalier peut être utilisé pour le trading intraday de retournement.
