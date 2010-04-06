Day Open Level indicator ml

Indicateur Crypto_Forex NIVEAU D'OUVERTURE JOURNALIÈRE pour MT4.





- L'indicateur « Niveau d'ouverture journalier » est un indicateur auxiliaire très utile.

- Le niveau d'ouverture journalier est crucial car le prix y revient fréquemment au cours de la journée.

- Cet indicateur affiche la ligne d'ouverture journalière pour chaque jour.

- Il est utile aux traders intraday pour définir des objectifs ou identifier les zones de support/résistance.

- L'indicateur Niveau d'ouverture journalier peut être utilisé pour le trading intraday de retournement.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.