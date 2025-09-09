Month Stats

Présentation : Indicateur d'analyse des prix par mois. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par mois calendaire. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base quantitative pour l'identification des modèles de marché.

Données de sortie : L'indicateur calcule et affiche trois propriétés statistiques principales pour chaque mois calendaire :

  1. Variation directionnelle des bougies : Le solde des bougies positives (à la hausse) moins les bougies négatives (à la baisse).

  2. Pourcentage de bougies positives : Le rapport en pourcentage entre le nombre total de bougies positives et le nombre total de bougies échantillonnées sur la période.

  3. Total des points : Le résultat de la somme des points des bougies positives soustraite de la somme des points des bougies négatives.

Configuration de la période d'échantillonnage : L'utilisateur peut définir la période de temps pour le calcul des statistiques via les paramètres d'entrée. Les options incluent :

  1. Historique complet (Never) : Échantillonnage depuis le début de la série de données historiques de l'actif.

  2. Annuel (Every Year) : Échantillonnage limité aux données de l'année civile en cours.

  3. Mensuel (Every Month) : Échantillonnage limité aux données du mois civil en cours.

Filtres de données : L'échantillonnage peut être filtré par une variation minimale en points, en définissant une valeur de seuil pour l'inclusion des bougies dans les calculs statistiques. Cela permet d'exclure les bougies à faible volatilité.

Restrictions de l'unité de temps : L'unité de temps des statistiques dépend de l'unité de temps du graphique et des paramètres d'entrée. (Si le graphique est en M1, les statistiques seront des bougies M1, et ainsi de suite). L'indicateur n'est pas compatible avec les unités de temps supérieures à D1, comme hebdomadaire (W1) ou mensuelle (MN), car son objectif principal est d'agréger les données par mois calendaire sur toutes les unités de temps applicables.

Visualisation : Fenêtre de données : La fenêtre de données affiche les informations relatives aux paramètres statistiques sélectionnés et les calculs statistiques de l'échantillonnage des bougies historiques.

Début de l'échantillonnage des données : L'indicateur affiche le début de la série historique en haut de la sous-fenêtre. Il arrive parfois que le début de la série historique soit différent de celui demandé par le paramètre d'entrée. Pour vérifier si les données ont été obtenues correctement, vérifiez la date initiale sur l'indicateur. Si la date initiale est différente de celle que vous avez demandée, vérifiez si l'actif a l'historique de données demandé et si la configuration de votre plateforme autorise un historique de données illimité.

Alertes :

    1. Pour certaines raisons, la plage de dates des données utilisées peut être différente de celle demandée par le paramètre d'entrée. Cela peut se produire pour plusieurs raisons : 1.1 La plateforme est configurée pour limiter le nombre maximal de bougies dans l'historique. Vérifiez le nombre maximal de barres autorisées dans l'historique dans la configuration de votre plateforme. 1.2 Le symbole du graphique ne dispose pas de données anciennes.

    1. Cet indicateur agrège les variations des bougies par mois calendaire et a été conçu pour fonctionner sur diverses unités de temps. Sa fonctionnalité est axée sur l'agrégation mensuelle, plutôt que sur l'analyse par jour de la semaine.


