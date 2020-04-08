Weekday Statistics

Weekday Stats

Présentation : Indicateur d'analyse des prix par jour de la semaine. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par jour de la semaine. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base quantitative pour l'identification des modèles de marché.

Données de sortie : L'indicateur calcule et affiche trois propriétés statistiques principales pour chaque jour de la semaine :

  1. Variation directionnelle des bougies : Le solde des bougies positives (à la hausse) moins les bougies négatives (à la baisse).

  2. Pourcentage de bougies positives : Le rapport en pourcentage entre le nombre total de bougies positives et le nombre total de bougies échantillonnées sur la période.

  3. Total des points : Le résultat de la somme des points des bougies positives soustraite de la somme des points des bougies négatives.

Configuration de la période d'échantillonnage : L'utilisateur peut définir la période de temps pour le calcul des statistiques via les paramètres d'entrée. Les options incluent :

  1. Historique complet (Never) : Échantillonnage depuis le début de la série de données historiques de l'actif.

  2. Annuel (Every Year) : Échantillonnage limité aux données de l'année civile en cours.

  3. Mensuel (Every Month) : Échantillonnage limité aux données du mois civil en cours.

Filtres de données : L'échantillonnage peut être filtré par une variation minimale en points, en définissant une valeur de seuil pour l'inclusion des bougies dans les calculs statistiques. Cela permet d'exclure les bougies à faible volatilité.

Restrictions de l'unité de temps : L'unité de temps des statistiques dépend de l'unité de temps du graphique et des paramètres d'entrée. (Si le graphique est en M1, les statistiques seront des bougies M1, et ainsi de suite). L'indicateur n'est pas compatible avec les unités de temps supérieures à D1, telles que hebdomadaire (W1) ou mensuelle (MN), en raison de sa méthodologie de classification par jour de la semaine.

Visualisation : Fenêtre de données : La fenêtre de données affiche les données relatives aux paramètres statistiques sélectionnés et les calculs statistiques de l'échantillonnage des bougies historiques.

Début de l'échantillonnage des données : L'indicateur affiche le début de la série historique en haut de la sous-fenêtre. Il arrive parfois que le début de la série historique soit différent de celui demandé par le paramètre d'entrée. Pour vérifier si les données ont été obtenues correctement, vérifiez la date initiale sur l'indicateur. Si la date initiale est différente de celle que vous avez demandée, vérifiez si l'actif a l'historique de données demandé et si la configuration de votre plateforme autorise un historique de données illimité.

Alertes :

    1. Pour certaines raisons, la plage de dates des données utilisées peut être différente de celle demandée par le paramètre d'entrée. Cela peut se produire pour plusieurs raisons : 1.1 La plateforme est configurée pour limiter le nombre maximal de bougies dans l'historique. Vérifiez le nombre maximal de barres autorisées dans l'historique dans la configuration de votre plateforme. 1.2 Le symbole du graphique ne dispose pas de données anciennes.

    1. Comme cet indicateur compte la variation des bougies par rapport au jour de la semaine, il ne fonctionne pas sur des unités de temps supérieures à D1 (unités de temps hebdomadaires et mensuelles, par exemple).


Produits recommandés
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicateurs
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels with Buffers available here: Golden MA Levels Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/119515 Note: Arr
FREE
Anti Bat Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Bat Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Bat Harmonic Pattern Indicator automatically identifies and draws patterns using price structure analysis algorithms combined with Fibonacci ratios. This harmonic pattern is essentially the inverse of the traditional Bat pattern. While the Bat pattern is designed to pinpoint a strong reversal zone after a significant retracement, the Anti Bat pattern represents a shallower correction, with price reversals occurring at different Fibonacci ratios co
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicateurs
Pivot Point Fibo RSJ est un indicateur qui trace les lignes de support et de résistance de la journée en utilisant les taux de Fibonacci. Cet indicateur spectaculaire crée jusqu'à 7 niveaux de support et de résistance via Pivot Point en utilisant les taux de Fibonacci. C'est fantastique de voir comment les prix respectent chaque niveau de ce support et de cette résistance, où il est possible de percevoir les points d'entrée/sortie possibles d'une opération. Caractéristiques Jusqu'à 7 niveaux
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicateurs
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicateurs
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indicateurs
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicateurs
L'indicateur TMA AI Bands est basé sur la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) avec des bandes supérieure et inférieure dynamiques et des flèches claires d'achat/vente tracées directement sur le graphique. Il intègre une IA pour une optimisation adaptative et garantit l'absence de repainting, fournissant des signaux de renversement précis lorsque le prix touche les bandes. * Paires : fonctionne avec toutes les paires de devises * Échelles de temps recommandées : D1 / W1 / MN * Variables externe
Banking levels
Sergey Demin
Indicateurs
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Judas Swing ICT Forex with Confirmation MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Judas Swing ICT Forex With Confirmation Indicator MT4 The Judas Swing ICT Forex with Confirmation Indicator is designed based on the ICT trading approach, leveraging market structure and liquidity analysis within the one-minute chart. This tool assists traders in recognizing key liquidity zones and significant trend reversals. This MetaTrader 4 indicator highlights areas where liquidity builds up and potential false breakouts, commonly referred to as Judas Swings . These zones are distinctly mar
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicateurs
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Triple Stochastic Oscillator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Triple Stochastic Oscillator for MT4 The Triple Stochastic Oscillator for MT4 applies three consecutive smoothing phases to filter out unwanted market noise and highlight the genuine direction of price action. In addition to clarifying price movement, this technical tool also measures the strength of the prevailing trend and identifies overbought or oversold market conditions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Triple Stochastic Oscillator MT5   | ALL Products B
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicateurs
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
EZ Binary EUGR
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: EUR/GRB Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "M
FREE
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 4 The Deep Crab Harmonic Pattern Indicator is a dedicated technical analysis tool that leverages Fibonacci ratios and pivot point analysis to identify harmonic patterns on price charts. Developed for the MetaTrader 4 platform, this indicator helps traders quickly recognize the Deep Crab Harmonic Pattern with visual clarity.Using this tool, traders can detect changes in market structure and make timely decisions based on the completion of the p
FREE
New Murrey Math Levels Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 4 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 4 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
DayNight Moving Average
Olalekan Gisanrin
Indicateurs
DayNight moving averages along with support and resistance make a remarkable difference if properly utilized This indicator detects trade direction and sends notification to your mobile phone so that you can  enter/exit a trade without having to be seated in front of desktop computer all day and night. Although you have to execute/send an order yourself, you can setup rules through the setting made available for proper lots size base on the available balance/fund you are trading with. The opport
FREE
Timer support for Scalping
Do Thanh Tuan
Indicateurs
Forex trading support timer: - This is an indicator that supports a trader's trading process. - Before placing a BUY or SELL order, it is advisable to observe what the current time is like, to get the best position when trading. Function of indicator: - Display information about candle closing time of different timeframes (M1,M5,M15,H1), best used when Scalping. - Show market spreads. - Show TimeZone Trading. - Displays the remaining time of a session.
FREE
ADR Bands
Navdeep Singh
4.5 (2)
Indicateurs
Average daily range, Projection levels, Multi time-frame ADR bands shows levels based on the selected time-frame. Levels can be used as projections for potential targets, breakouts or reversals depending on the context in which the tool is used. Features:- Multi time-frame(default = daily) Two coloring modes(trend based or zone based) Color transparency  
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicateurs
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT4 -- (modèle ABCD) --     Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des t
FREE
Gann Swing Method calculations
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
WD Gann Swing Trading & Market Calculation Mathematics: Decoding the Master's Geometric Approach to Market Prediction Introduction William Delbert Gann (1878-1955) stands as one of the most enigmatic and successful traders in financial history, developing a sophisticated mathematical framework that combined geometry, astronomy, and natural law to predict market movements. His theory was based upon natural geometric shapes and ancient mathematics. Gann theory states that the patterns and angles o
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Plus de l'auteur
Turnaround Signalizer
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Voici Turnaround Signalizer : votre avantage concurrentiel pour les renversements de tendance. Développé pour la plateforme MetaTrader 4, cet indicateur de renversement de tendance est un outil robuste pour les traders qui cherchent à identifier les points d'inflexion du marché avec une haute probabilité. Son algorithme propriétaire analyse en continu le comportement des prix, en filtrant le bruit du marché pour mettre en évidence les changements de direction les plus significatifs. Polyvalenc
Month Statistics
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Month Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par mois. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par mois calendaire. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base
CSV File Reader
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
The CSV File Reader Utility executes commands received by text files of type "csv" (Comma Separated Values). This type of utility is ideal for those who process signals in other applications, and want to manage signals and positions based on text files . To read signal commands from the text file, the file must contain a header with column names and the column names must match the input parameter settings . The utility also has some extra functions, such as the possibility of filtering commands
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
High Frequency Ct
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
This utility copies Market orders, Limit orders, and Stop orders with a focus on high speed and easy setup. The utility works by setting up a Master and one or more Slaves. The setup is quite simple: you just need to define which account is the Master and which account is the Slave, and then set up the same Copy Trade Id for both. For the Slave to recognize the Master's orders, the Copy Trade Id parameter must be the same. Do not use numbers or special characters when setting the Copy Trade Id
Trend Pulse Insights
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Présentation de Trend Pulse Insights : Votre Guide Intelligent de la Volatilité du Marché Développé pour les traders en quête de précision et de clarté, Trend Pulse Insights offre une vue approfondie de la dynamique du marché, vous aidant à identifier les opportunités et à gérer les risques en toute confiance. Comment fonctionne Trend Pulse Insights Notre indicateur utilise des algorithmes pour calculer les niveaux de volatilité basés sur deux méthodes reconnues : ATR (Average True Range) : Pour
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Weekday Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par jour de la semaine. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par jour de la semaine. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateu
Month Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Month Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par mois. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par mois calendaire. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateur fournit une base
Stats Summary
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Améliorez votre analyse technique avec Stats Summary . Stats Summary est un outil d'analyse robuste, développé pour MetaTrader 5 (MT5), qui fournit un aperçu statistique détaillé du comportement des prix. Contrairement aux indicateurs traditionnels, il utilise des statistiques descriptives pour cartographier la distribution des prix sur une période d'échantillonnage personnalisable. En définissant la taille de l'échantillon, l'indicateur calcule et affiche les valeurs suivantes sur le graphique
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis