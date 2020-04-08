Choch Pattern

Профессиональный индикатор "Choch Pattern Levels" с RSI-фильтром для MT4

Описание:

Вы устали от ложных пробоев и хотите находить точки разворота тренда с высокой точностью? Индикатор Choch Pattern Levels — это ваш профессиональный инструмент для определения смены характера рынка (Change of Character), дополненный мощным фильтром RSI и анализом объемов, чтобы вы входили в рынок только по самым надежным сигналам.

Этот индикатор автоматически находит и отрисовывает на графике ключевые паттерны разворота, основанные на логике Smart Money Concepts (SMC). Он не просто рисует картинку — он дает вам готовую торговую идею, подтвержденную классическими и объемными данными.

Основные преимущества и возможности:

📈 Автоматическое определение паттернов Choch Индикатор самостоятельно находит сломы структуры (Choch) и отмечает их на графике. Вам больше не нужно вручную искать разворотные моменты — вы получите четкий визуальный сигнал в виде стрелки и треугольника.

Встроенный RSI-фильтр для подтверждения Главное преимущество! Индикатор покажет сигнал на покупку, только если RSI находится выше зоны перепроданности (и наоборот для продаж). Это отсеивает огромное количество ложных сигналов и позволяет торговать с большей уверенностью.

🎨 Полная визуальная настройка Вы можете настроить цвета, размер стрелок, отображение текстовых меток и многое другое. Адаптируйте индикатор под свой личный стиль торговли и цветовую схему графика.

🔔 Четкие и понятные сигналы

  • Зеленая стрелка и лаймовый треугольник — сигнал о бычьем сломе (потенциальная покупка).

  • Красная стрелка и красный треугольник — сигнал о медвежьем сломе (потенциальная продажа).

Для кого этот индикатор?

  • Для трейдеров, использующих Price Action и SMC: Это идеальный помощник для автоматизации поиска точек входа по вашей стратегии.

  • Для начинающих трейдеров: Поможет быстрее научиться видеть и понимать разворотные моменты на рынке.

  • Для опытных трейдеров: Сэкономит время на анализ и позволит сосредоточиться на принятии решений.


