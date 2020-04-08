RSI One

Наш индикатор RSI оснащен мощной мультитаймфреймовой (MTF) функцией, которая позволяет вам отображать значения RSI с других таймфреймов (например, H1, H4, D1) прямо на вашем текущем рабочем графике (например, M15).

  • Преимущества MTF RSI:
    • Контекст Старшего Таймфрейма: Понимайте глобальный тренд и уровни перекупленности/перепроданности со старших таймфреймов, не переключая графики. Это помогает фильтровать сигналы на младших ТФ и входить в сделки по направлению основного движения.
    • Раннее Обнаружение Сигналов: Иногда сигналы на старших таймфреймах могут предвосхищать движения на младших. MTF RSI поможет вам быть на шаг впереди. Так же можно получать сигналы с младшего таймфрейма на старшем. Для более точного сигнала используется МА фильтр, торгуя по тренду.
    • Подтверждение Сигналов: Используйте показания RSI с разных таймфреймов для подтверждения сигналов входа, увеличивая их надежность.
    • Экономия Времени: Больше не нужно постоянно переключаться между различными графиками. Вся необходимая информация доступна на одном экране.
  • Как это работает: Просто выберите в настройках индикатора желаемый дополнительный таймфрейм, и его линия RSI (или визуальное представление) появится рядом с RSI вашего текущего графика.
  • Гибкость: Легко настраивайте отображение MTF RSI для максимального удобства.  
      
