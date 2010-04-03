Gamma Silver Stuff MT5

Silver Stuff identifie les changements clairs de direction de tendance avec des signaux d'entrée précis. Affiche des lignes vertes pour les opportunités longues et des lignes rouges pour les configurations courtes. Le système d'alertes intégré vous notifie instantanément lors de l'apparition de nouveaux signaux de tendance.

Options d'Alertes:

  • Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true): se déclenchent immédiatement mais peuvent se redessiner
  • Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = false): attendent la finalisation de la barre, signaux fiables

Guide du Panneau de Signaux:

  • L(5) = Signal long actif depuis 5 barres complétées
  • S(3) = Signal court actif depuis 3 barres complétées
  • LONG* = Signal long actuel en développement
  • SHORT* = Signal court actuel en développement

Surveille les unités de temps: 15M, 1H, 4H, 1J, 1S simultanément.


