Dual Timeframe Pullback Breakout EA
- Experts
- Freddy Narcisse Nkodo Noa
- Version: 2.0
- Mise à jour: 5 septembre 2025
- Activations: 5
🔹 DUAL TIMEFRAME PULLBACK BREAKOUT EA
Un Expert Advisor de nouvelle génération combinant analyse multi-timeframes et intelligence artificielle pour des signaux de trading précis et rentables.
📊 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
✅ ANALYSE MULTI-TIMEFRAMES
• Détection automatique des niveaux Support/Résistance sur M15, H1, H4
• Validation croisée des signaux entre timeframes
• Cache intelligent pour optimiser les performances
✅ SYSTÈME INTELLIGENT POST-SIGNAL
• Validation automatique après génération du signal
• Analyse RSI, Volume, Momentum, Tendance
• Système de contre-trade avec risque limité
• Score de confiance pour chaque signal
✅ GESTION DES RISQUES AVANCÉE
• Stop Loss basé sur ATR dynamique (0.8x ATR)
• Take Profit multi-niveaux (150x et 200x ATR)
• Trailing stop intelligent et non-agressif
• Fermeture partielle automatique (70% à TP1)
✅ ÉQUILIBRE BUY/SELL
• Détection automatique des cassures et rejets
• Conditions optimisées pour les deux directions
• Win Rate équilibré : 84% SELL, 80% BUY
✅ PERFORMANCE OPTIMISÉE
• Cache SR de 60 minutes pour backtest rapide
• Logs conditionnels pour trading réel
• Visuels désactivés pendant backtest
�� RÉSULTATS BACKTEST :
• Profit net : +1995 USD
• Win Rate : 81.04%
• Facteur de profit : 1.05
• 733 trades sur période testée
• Équilibre BUY/SELL : 124 SELL, 609 BUY
⚙️ PARAMÈTRES OPTIMISÉS :
• ATRmultSL : 0.8 (SL ultra serré)
• ATRmultTP1 : 150 (TP1 optimisé)
• ATRmultTP2 : 200 (TP2 optimisé)
• ValidationThreshold : 40% (qualité des signaux)
• MinBarsBetweenSignals : 30 (fréquence contrôlée)
🎯 IDÉAL POUR :
• Traders expérimentés cherchant un EA professionnel
• Marchés volatils (Forex, Indices)
• Trading automatique avec gestion des risques
• Backtesting et optimisation continue
⚠️ AVERTISSEMENTS :
• Testez toujours en démo avant utilisation réelle
• Ajustez les paramètres selon votre capital
• Surveillez les conditions de marché
📞 SUPPORT :
• Documentation complète incluse
• Guide d'optimisation des paramètres
• Support technique disponible