Trend Confirmation Dashboard

Le Tableau de Bord de Confirmation de Tendance est un puissant indicateur pour MetaTrader 5 conçu pour fournir un aperçu en un coup d'œil de la tendance du marché sur plusieurs unités de temps. En consolidant les informations de tendance dans un seul panneau pratique sur le graphique, les traders peuvent rapidement évaluer la force et l'alignement des tendances sans avoir à changer de graphique.

Cet outil est parfait pour les traders qui utilisent l'analyse multi-périodes pour confirmer leurs entrées en position, identifier la direction dominante du marché et éviter de trader à contre-courant de la dynamique sous-jacente plus forte.

Caractéristiques Clés

  • Analyse Multi-Périodes : Surveillez jusqu'à 7 unités de temps standards (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1) depuis un seul graphique.

  • Confirmation par Double Indicateur : Définissez les tendances en utilisant une combinaison flexible d'une Moyenne Mobile (MM) et du Relative Strength Index (RSI) pour des signaux plus fiables.

  • Logique Entièrement Personnalisable : Vous pouvez choisir d'utiliser la MM, le RSI, ou les deux ensemble pour la confirmation de tendance. Tous les paramètres des indicateurs (périodes, méthodes, prix appliqué, niveaux RSI) sont entièrement réglables.

  • Interface Visuelle Intuitive : Le tableau de bord sur le graphique utilise des flèches claires avec un code couleur pour une identification immédiate de la tendance :

    • ▲ (Flèche vers le haut) : Indique une tendance haussière confirmée.

    • ▼ (Flèche vers le bas) : Indique une tendance baissière confirmée.

    • - (Tiret) : Indique un signal neutre ou contradictoire.

  • Affichage de la MM Intégré : Affichez optionnellement la Moyenne Mobile principale directement sur votre graphique actuel pour une référence visuelle facile.

  • Contrôle Complet de l'Apparence : Personnalisez la position du tableau de bord, les couleurs pour les tendances haussières/baissières/neutres, la couleur du texte et la taille de la police pour qu'ils correspondent parfaitement à votre modèle de graphique.

Comment Ça Marche

L'indicateur détermine la tendance pour chaque unité de temps sélectionnée en fonction de vos critères choisis.

  1. Condition de Tendance de la MM : Une tendance haussière est signalée si le prix de Clôture de la bougie est au-dessus de la Moyenne Mobile calculée. Une tendance baissière est signalée si le prix de Clôture est en dessous de la MM.

  2. Condition de Tendance du RSI : Une tendance haussière est signalée si la valeur du RSI est au-dessus du Niveau Supérieur du RSI spécifié. Une tendance baissière est signalée si le RSI est en dessous du Niveau Inférieur du RSI .

  3. Logique Combinée : Si la MM et le RSI sont tous deux activés dans les paramètres, les deux conditions doivent être remplies pour que le tableau de bord affiche une tendance confirmée (Hausse ▲ ou Baisse ▼). Si les conditions des deux indicateurs sont en conflit ou ne sont pas remplies, un état neutre (-) est affiché.

Paramètres d'Entrée

L'indicateur est hautement personnalisable grâce aux paramètres d'entrée suivants :

Réglages du Tableau de Bord

  • Dashboard Corner : Définit le coin du graphique où le tableau de bord sera affiché (par ex., en haut à gauche).

  • X-offset from the corner : La distance horizontale en pixels depuis le coin sélectionné.

  • Y-offset from the corner : La distance verticale en pixels depuis le coin sélectionné.

  • Color for Up Trend : La couleur de la flèche pour une tendance haussière confirmée.

  • Color for Down Trend : La couleur de la flèche pour une tendance baissière confirmée.

  • Color for Neutral Trend : La couleur du tiret pour une tendance neutre/contradictoire.

  • Text color for labels : La couleur des étiquettes d'unités de temps (M5, H1, etc.).

  • Font size : La taille de la police pour tout le texte du tableau de bord.

Définition de la Tendance

  • Use MA for Trend : Si true , la condition de la Moyenne Mobile sera utilisée pour l'analyse de tendance.

  • Moving Average period : La période pour le calcul de la MM.

  • Moving Average method : La méthode de la MM (Simple, Exponentielle, Lissé, Pondérée Linéaire).

  • Applied price for MA : Le prix utilisé pour le calcul de la MM (Clôture, Ouverture, Haut, etc.).

  • Use RSI for Trend : Si true , la condition du RSI sera utilisée pour l'analyse de tendance.

  • RSI period : La période pour le calcul du RSI.

  • Applied price for RSI : Le prix utilisé pour le calcul du RSI.

  • RSI level to confirm uptrend : La valeur du RSI au-dessus de laquelle une tendance est considérée comme haussière.

  • RSI level to confirm downtrend : La valeur du RSI en dessous de laquelle une tendance est considérée comme baissière.

Réglages Visuels sur le Graphique

  • Show MA Line on Chart : Si true , la MM définie dans la section "Définition de la Tendance" sera tracée sur le graphique principal.

  • MA Line Color : La couleur de la ligne de la MM sur le graphique.

  • MA Line Style : Le style de la ligne de la MM (solide, tiret, point, etc.).

  • MA Line Width : L'épaisseur de la ligne de la MM.

Unités de Temps à Afficher

  • Show M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1 : Mettez à true pour inclure l'unité de temps correspondante dans le tableau de bord. Mettez à false pour la masquer.


