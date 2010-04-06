Triple Momentum - Indicateur de Tendance 3-en-1 avec Alertes Push

Dominez la tendance avec Triple Momentum, l'indicateur tout-en-un ultime pour MetaTrader 5. Cet outil puissant combine trois systèmes de suivi de tendance renommés — FollowLine, SuperTrend et PMax — en un seul affichage visuel, clair et très efficace. Cessez d'encombrer vos graphiques et obtenez un avantage clair et confiant sur n'importe quel marché en exploitant la puissance de la triple confirmation pour vos stratégies d'entrée, de sortie et de gestion des transactions.

Aperçu et fonctionnalités clés

Triple Momentum est conçu pour les traders qui apprécient la clarté, la confirmation et les signaux opportuns. En intégrant trois calculs de momentum distincts, il offre une vue complète de la direction et de la force du marché.

Trois indicateurs en un : FollowLine : Une ligne de tendance unique basée sur les Bandes de Bollinger et l'ATR qui suit dynamiquement l'action des prix, agissant comme un niveau de support et de résistance réactif. Elle indique les phases de marché Haussière (bleu), Baissière (orange) et Neutre/Latérale (pointillés gris). SuperTrend : L'indicateur de tendance classique et fiable. Il constitue le cœur de notre système de signaux, traçant clairement la direction de la tendance avec des lignes colorées (verte pour la hausse, rouge pour la baisse) et un arrière-plan coloré en option. PMax (Profit Maximizer) : Une ligne de confirmation supplémentaire basée sur une moyenne mobile et l'ATR, conçue pour vous maintenir plus longtemps dans les tendances rentables.

Signaux clairs et ne se redessinant pas : Recevez des signaux précis de flèche d'Achat (lime) et de Vente (rouge) dès que le SuperTrend indique un changement de tendance confirmé. Les signaux sont générés à la clôture de la bougie et ne se redessinent pas.

Ne manquez jamais une opportunité avec les alertes multiples : L'indicateur est équipé d'un système d'alerte complet pour vous assurer d'être averti de chaque signal, même lorsque vous êtes loin de votre écran. Alertes pop-up standard de MetaTrader. Alertes sonores personnalisables. Notifications push envoyées directement sur votre appareil mobile.

Tradez avec une grande confiance : Utilisez le principe de confluence pour une force de signal maximale. Les transactions à plus forte probabilité se produisent lorsque les trois lignes s'alignent, vous donnant une confirmation puissante difficile à ignorer.

Entièrement personnalisable pour votre stratégie : Prenez le contrôle total de votre analyse. Chaque paramètre des trois indicateurs est entièrement réglable dans les paramètres d'entrée. Vous pouvez également activer ou désactiver chaque composant pour l'adapter à votre style de trading.

Comment utiliser l'indicateur

Entrée à haute probabilité : Signal d'achat : Entrez en position longue lorsqu'une flèche d'Achat lime apparaît, et pour une confirmation plus forte, assurez-vous que la ligne PMax est verte et que la ligne FollowLine est bleue. Signal de vente : Entrez en position courte lorsqu'une flèche de Vente rouge apparaît, et pour une confirmation plus forte, assurez-vous que la ligne PMax est rouge et que la ligne FollowLine est orange.

Gestion de la transaction et de la tendance : Utilisez les lignes SuperTrend ou PMax comme un stop-loss suiveur (trailing stop-loss) dynamique pour protéger vos profits à mesure que la tendance progresse. Lorsque la ligne FollowLine devient une ligne grise en pointillés, cela suggère que le marché perd de son élan ou entre dans une phase de consolidation, fournissant un signal pour être prudent ou envisager de prendre des bénéfices.



Paramètres d'entrée

--- Paramètres FollowLine ---

BB Period

BB Deviations

Use ATR Filter

ATR Period

--- Paramètres SuperTrend ---

Show SuperTrend Line

SuperTrend ATR Period

SuperTrend Factor

Show SuperTrend Filling

--- Paramètres PMax ---

Show PMax Line

PMax MA Period

PMax MA Method

PMax ATR Period

PMax Factor

PMax Color by Candle Pos.

--- Paramètres généraux ---

Hide Buy/Sell Arrows

Enable On-Screen & Sound Alerts

Enable Push Notifications to Mobile

Buy Alert Sound

Sell Alert Sound



