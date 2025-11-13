Copy Trade MT5 Sender

🔊 Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup! 🎯

🧠 Master EA (v1.x)

  • 🚀 Real-time Broadcast: Sends open/modify/close signals instantly

  • ⏱️ 5s Full-Book Rebroadcast: Every 5 seconds it re-pushes all active trades

🧠 Most Powerful Future

  • Copy from any read only or investor password account also


Micro Second Copy Trading from MT5 to MT5 with same VPS.

Fully working with Slave EA MT5 (Receiver EA) & Slave EA MT4 (Receiver EA)



Master EA & Slave EA both working to gether only.

3 Days Free Trail avaialble on request.........contact developer's :- https://wa.me/919426634266



Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Double EMA Scalping EA – Clean Crossover with Reversal Logic This Expert Advisor uses a smart EMA crossover strategy across two different timeframes to enter trades with high precision. A trade is placed only when the fast EMA crosses the slow EMA , confirming short-term trend shifts. It also includes auto-reversal logic , price-based SL/TP , and an optional trailing stop system . Key Features: Multi-Timeframe EMA Crossover Customizable EMA periods and timeframes for precise entry.
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
5 (1)
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Copy Trade MT5 Receiver
Hasmukh B Kholia
Experts
Slave EA (v1.x) – All Key Features Signal Reader Grabs Master’s trade signals (via GlobalVariable or CSV) in real time.   Most Powerful Future • Copy from any read only or investor password account also Trade Copier • Opens new trades to match Master • Updates SL/TP instantly when Master modifies • Closes trades the moment Master closes them ️ Smart Filters & Options • Symbol Filter – Copy only specified pairs or “ALL” • Direction Filter – BUY only, SELL only, or BOTH •
FREE
Copy Trade MT4 Receiver
Hasmukh B Kholia
Experts
Slave EA (v1.x) – All Key Features   Signal Reader Grabs Master’s trade signals (via GlobalVariable or CSV) in real time.   Trade Copier • Opens new trades to match Master • Updates SL/TP instantly when Master modifies • Closes trades the moment Master closes them ️   Smart Filters & Options •   Symbol Filter   – Copy only specified pairs or “ALL” •   Direction Filter   – BUY only, SELL only, or BOTH • ️   Lot Control   – Multiply Master’s lot or set a fixed lot size •
FREE
Copy Trade MT4 Sender
Hasmukh B Kholia
Experts
Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup!   Master EA (v1.x)   Real-time Broadcast : Sends open/modify/close signals instantly ️   5s Full-Book Rebroadcast : Every 1 seconds it re-pushes all active trades Micro Second Copy Trading from MT4 to MT5 or MT4 with same VPS. Fully working with   Slave EA MT5 (Receiver EA)  & Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA both working to gether only. 3 Days Free Trail avaialble on request.........contact developer's   :-  http
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Experts
VTech 3in1 EA – GOLD Edition is a fully automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines Grid, Hedge, and Martingale strategies with advanced filters and smart control features, giving you strong performance across trending, ranging, and sideways gold markets. Note: This EA is designed to work only on XAUUSD (Gold). It may not function on other instruments. Key Features: 50 Buy + 50 Sell Grid System Fully customizable GAP and Lot Size per level Works on any bro
Gold Sentiment EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Multi-Timeframe Sentiment Filters + USD Strength Logic Key Features: Sentiment-Driven Trades: EA opens only one high-conviction trade at a time based on a unique sentiment score (range: -200 to +200). Trade Entry Logic: Buy: Sentiment score ≥ +125 Sell: Sentiment score ≤ -125 Trade Exit Logic: Close Buy: Score < +50 Close Sell: Score > -50 Technical Filters: Multi-TF RSI + EMA filter Multi-TF MACD + CCI voting system Real-time USD Strength analysis Internal SuperTr
VTech Gold Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Unique Trade Direction Filter + Smart Trade Management Key Features: Directional Trades with High Precision: EA opens trades in a unique direction using advanced volatility and momentum detection, maintaining only one active trade at a time for maximum control. Trade Management Logic: Entry: Automatically detects precise entry direction and places a trade with your defined SL/TP. Trail: Built-in trailing logic to secure profits when the trade moves in your favor. SL:
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Unique Trade Direction Filter + Smart Trade Management   Key Features:   Directional Trades with High Precision:   EA opens trades in a unique direction using advanced volatility and momentum detection, maintaining only one active trade at a time for maximum control.   Trade Management Logic:   Entry:   Automatically detects precise entry direction and places a trade with your defined SL/TP.   Trail:   Built-in trailing logic to secure profits when the trade moves in
