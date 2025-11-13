Copy Trade MT5 Receiver

🤖 Slave EA (v1.x) – All Key Features

  • 📥 Signal Reader
    Grabs Master’s trade signals (via GlobalVariable or CSV) in real time.

  • 🔁 Most Powerful Future
    • Copy from any read only or investor password account also

  • 🔁 Trade Copier
    • Opens new trades to match Master
    • Updates SL/TP instantly when Master modifies
    • Closes trades the moment Master closes them

  • 🎛️ Smart Filters & Options
    • 🟢 Symbol Filter – Copy only specified pairs or “ALL”
    • 🔄 Direction Filter – BUY only, SELL only, or BOTH
    • ⚖️ Lot Control – Multiply Master’s lot or set a fixed lot size
    • 💱 Reverse Trade – Flip BUY→SELL & SELL→BUY for hedging
    • 🎯 Max Trades – Limit per symbol or total open trades
    • 🌡️ Spread Check – Skip trades if spread exceeds your limit

  • 🧙 Magic Number Control
    Use Master’s magic number or override with your own, to keep Master/Slave trades distinct.

  • 🗑️ Orphan Cleanup
    Automatically closes any Slave trades that no longer match active Master signals.

  • 🔄 Auto-Sync Everywhere
    • 🏁 OnInit – Syncs all existing Master trades on load or after settings change
    • ⚡ OnTick – Real-time tick-by-tick syncing
    • ⏲️ OnTimer (5s) – Full-book backup sync every 5 seconds, so you never miss a signal (even after restart)


This EA is link with MT5 :- MASTER EA MT5 (Sender EA) & MT4 : - MASTER EA MT4 (Sender EA)

Master EA & Slave EA both working to gather only.

👇Chat for more details 👇
https://wa.me/919426634266

Produits recommandés
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
Le DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER peut utiliser vos différents terminaux (TÉLÉPHONE MOBILE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) pour le trading manuel, puis traité automatiquement par EA. Le trading mobile peut utiliser les différents modes de grille d'EA, le mode scalp, le mode d'arbitrage de couverture et le mode d'ordre indépendant pour ouvrir des positions manuellement, EA peut définir automatiquement le stop loss pour l'ouverture mobile. Et utilisez votre téléphone portable pour ouvrir une grille,
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Définir TP et SL par Prix – Modificateur automatique d’ordres pour MT5 Définissez automatiquement des niveaux de TP et SL précis sur toute opération ️ Fonctionne avec toutes les paires et tous les EAs, filtrage par symbole ou Magic Number Cet Expert Advisor vous permet de définir et d’appliquer des niveaux exacts de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix directes (ex. : 1.12345 sur EURUSD). Aucun point, aucun pip. Une gestion de trade propre et précise, sur toutes l
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heik
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basé sur l’indicateur Trend Catcher, l’un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA. Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché . Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision . Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données ti
FREE
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitaires
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
Order Blocks Scan MT5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount : Only 4   of 5 copy  is 35$. ***   Contact me  to send you instruction   and add you in "Order Block group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: The central banks and financial institutions mainly drive the market,   Order block is considered a market behavior that indicates accumulation of orders from banks and institutions, then   the market tends to make a sharp move(Imbala
Breakout and False Breakout with GRID EA
Sopheaktra Phan
Experts
Breakout & False-Breakout with Grid is the EA build with one single shot and multi-trade based on Support & Resistant Breakout or False-Breakout. First Trade: Off/On first trade First Trade Mode: 1. False-Breakout: It will open first trade when it detected a False-Breakout                            2. Breakout: It will open first trade when it detected a True-Breakout Series Trade: Off/On sequences trade Series Trade Mode: 1. Dual_BUY_SELL_Series: Sequences trades will be open both BUY or SELL
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitaires
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Dragon Training
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Dragon Ultra   Expert Advisor. This Lesson is “Awesome”. In fact, It’s probably one of my best trading lessons I have ever written. It took me at least 2 days of brain power and probably 20 coffees. Please pay it forward, share it with others. Enjoy. Bruce Lee was arguably the best martial artist of all time, and guess what? He was not born the best martial artist of all time. He earned that title through dedication and focus…he learned to become a MASTER of hi
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
EA Smile 3 MT5
Luis Enrique Ricales
Experts
Working with pending orders Buy Stop and Sell Stop. A channel of two indicators iMA (Moving Average, MA). Input parameters Take Profit   - Take Profit; Trailing Stop   - trailing; Trailing Step   - trailing step; Lots   - lot size is set manually (a NECESSARY CONDITION:   Risk   must be equal to zero!); Risk   - lot size is calculated automatically, in risk percents per trade (a NECESSARY CONDITION: "Lots" must be equal to zero!); Difference   - offsets from the channel borders; Expert Every Ti
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Experts
Il s'agit d'un EA de trading d'or stable et rentable à long terme, utilisant des indicateurs techniques traditionnels et utilisant l'IA pour un EA adaptatif. Nouveau prix de la promotion EA : 199 $   →   $ 249 Caractéristique une commande à la fois stop loss fixe adaptatif commerce de nuit Optimiser le glissement filtre de nouvelles Convient pour passer FTMO, DARWINEX Zero Peut être utilisé avec d'autres EA Programmation orientée objet, le cadre du programme a été testé pendant 5 ans Signal htt
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experts
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (14)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.72 (65)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (339)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (23)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (44)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (38)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.7 (10)
Experts
INFORMATIONS IMPORTANTES ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois,
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Signal en Direct: [Compte Principal] | [Compte Secondaire] | Canal Officiel AOT | Prochain Prix: $299 IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. AOT MT5 est un Expert Advisor avancé propulsé par l'analyse de sentiment IA et des algorithmes d'Optimisation Adaptative . Développé au cours de plusieurs années de perfectionnement, ce système entièrement au
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (34)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
Experts
AuriON AI System EA Le trading redéfini par l’intelligence. Important: après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé afin de recevoir votre package d’installation personnalisé et les instructions de configuration. Signal en direct:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offre actuelle : Les 10 prochaines copies sont disponibles à 449 $ , puis le prix passera à 599  $   I. Introduction AuriON est un système de trading cognitif intégrant exécution algorithmique, apprentissage automatique
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (15)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (85)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime   Remstone ICM The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du te
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (486)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.31 (35)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.17 (69)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (10)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (1)
Experts
META i7 – Évolution du Trading Intelligent -  Référence technique META i7 est un Expert Advisor entièrement automatisé, basé sur deux réseaux neuronaux puissants et coopératifs. Ces réseaux fonctionnent en temps réel, prenant, évaluant et optimisant continuellement les décisions de trading. Les deux réseaux neuronaux sont traités et analysés via la couche interne META Layer. Il s’agit d’une interface entièrement intégrée à l’EA, qui fusionne et évalue les résultats des deux modèles pour produir
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (31)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
Gold Day AI
Anton Zverev
Experts
Prix de départ : 199 $ Prix final : 3 999 $ Nombre total d'exemplaires : 300 Фиксированный StopLoss и TakeProfit! Une seule offre sur le marché ! Paire de devises :   XAUUSD Laps de temps:       D1 Gold Day AI est un outil de scalping journalier qui utilise plusieurs stratégies adaptatives. Chaque transaction s'ouvre avec un   plafond de perte maximal   et   un plafond de profit maximal, suivis d'   un stop suiveur. Ce robot de trading n'utilise ni grille, ni martingale, ni intelligence artifi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (4)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
Plus de l'auteur
Copy Trade MT5 Sender
Hasmukh B Kholia
Experts
Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup! Master EA (v1.x) Real-time Broadcast : Sends open/modify/close signals instantly ️ 5s Full-Book Rebroadcast : Every 5 seconds it re-pushes all active trades   Most Powerful Future Copy from any read only or investor password account also Micro Second Copy Trading from MT5 to MT5 with same VPS. Fully working with   Slave EA MT5 (Receiver EA)  &   Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA both working to gether only. 3 Day
Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Double EMA Scalping EA – Clean Crossover with Reversal Logic This Expert Advisor uses a smart EMA crossover strategy across two different timeframes to enter trades with high precision. A trade is placed only when the fast EMA crosses the slow EMA , confirming short-term trend shifts. It also includes auto-reversal logic , price-based SL/TP , and an optional trailing stop system . Key Features: Multi-Timeframe EMA Crossover Customizable EMA periods and timeframes for precise entry.
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
5 (1)
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Copy Trade MT4 Receiver
Hasmukh B Kholia
Experts
Slave EA (v1.x) – All Key Features   Signal Reader Grabs Master’s trade signals (via GlobalVariable or CSV) in real time.   Trade Copier • Opens new trades to match Master • Updates SL/TP instantly when Master modifies • Closes trades the moment Master closes them ️   Smart Filters & Options •   Symbol Filter   – Copy only specified pairs or “ALL” •   Direction Filter   – BUY only, SELL only, or BOTH • ️   Lot Control   – Multiply Master’s lot or set a fixed lot size •
FREE
Copy Trade MT4 Sender
Hasmukh B Kholia
Experts
Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup!   Master EA (v1.x)   Real-time Broadcast : Sends open/modify/close signals instantly ️   5s Full-Book Rebroadcast : Every 1 seconds it re-pushes all active trades Micro Second Copy Trading from MT4 to MT5 or MT4 with same VPS. Fully working with   Slave EA MT5 (Receiver EA)  & Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA both working to gether only. 3 Days Free Trail avaialble on request.........contact developer's   :-  http
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Experts
VTech 3in1 EA – GOLD Edition is a fully automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines Grid, Hedge, and Martingale strategies with advanced filters and smart control features, giving you strong performance across trending, ranging, and sideways gold markets. Note: This EA is designed to work only on XAUUSD (Gold). It may not function on other instruments. Key Features: 50 Buy + 50 Sell Grid System Fully customizable GAP and Lot Size per level Works on any bro
Gold Sentiment EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Multi-Timeframe Sentiment Filters + USD Strength Logic Key Features: Sentiment-Driven Trades: EA opens only one high-conviction trade at a time based on a unique sentiment score (range: -200 to +200). Trade Entry Logic: Buy: Sentiment score ≥ +125 Sell: Sentiment score ≤ -125 Trade Exit Logic: Close Buy: Score < +50 Close Sell: Score > -50 Technical Filters: Multi-TF RSI + EMA filter Multi-TF MACD + CCI voting system Real-time USD Strength analysis Internal SuperTr
VTech Gold Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Unique Trade Direction Filter + Smart Trade Management Key Features: Directional Trades with High Precision: EA opens trades in a unique direction using advanced volatility and momentum detection, maintaining only one active trade at a time for maximum control. Trade Management Logic: Entry: Automatically detects precise entry direction and places a trade with your defined SL/TP. Trail: Built-in trailing logic to secure profits when the trade moves in your favor. SL:
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Powered by Unique Trade Direction Filter + Smart Trade Management   Key Features:   Directional Trades with High Precision:   EA opens trades in a unique direction using advanced volatility and momentum detection, maintaining only one active trade at a time for maximum control.   Trade Management Logic:   Entry:   Automatically detects precise entry direction and places a trade with your defined SL/TP.   Trail:   Built-in trailing logic to secure profits when the trade moves in
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis