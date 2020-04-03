Grid Spider EA
- Experts
- Agus Pujianto
- Version: 1.1
- Activations: 5
💼 Le trading n’est pas une question de chance, mais de constance et de discipline.
Cet EA est conçu comme un assistant automatisé professionnel pour aider les traders à gérer les opportunités de marché avec précision, rapidité et sans émotion.
🚀 Pourquoi choisir cet EA ?
🎯 Discipline 24/7 – exécute strictement vos règles.
⚡ Exécution précise – saisit les opportunités sans délai.
📊 Gestion intelligente des risques – contrôle du capital et taille des lots personnalisables.
🌍 Multi-paires & Multi-timeframes – un EA, des opportunités illimitées.
🔒 Stable & éprouvé – facile à utiliser et à optimiser.
✨ Pour qui est cet EA ?
Débutants → développer de bonnes habitudes de trading disciplinées dès le premier jour.
Traders expérimentés → éliminer les émotions et rester constants.
Investisseurs → maintenir la stabilité du portefeuille à long terme.
⚠️ Avertissement :
Aucun système ne garantit 100% de profit. Les résultats dépendent de vos réglages, des conditions de marché et de votre gestion du capital. Tradez de manière responsable.