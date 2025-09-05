DD_Wallpaper – Arrière-plan personnalisé en plein écran et centré pour les graphiques MT5

Transformez vos graphiques MetaTrader 5 (MT5) en un espace de travail plus professionnel, personnalisé et inspirant avec DD_Wallpaper.

Cet indicateur unique vous permet d’ajouter des fonds d’écran ou images de fond en mode plein écran ou centré directement sur vos graphiques MT5. Idéal pour les traders souhaitant améliorer leur environnement de trading avec de la motivation, de l’esthétique ou du branding.

✨ Fonctionnalités principales

🖼️ Fond d’écran de graphique personnalisé – Affichez vos images BMP préférées sur MT5.

🔲 Mode plein écran et centré – Choisissez entre un fond plein ou une image centrée.

🔄 Redimensionnement automatique – Ajuste automatiquement l’image à la taille du graphique.

📏 Affichage de la taille du graphique – Option d’enregistrement dans le terminal MT5.

🔒 Système de verrouillage par expiration – Date d’expiration intégrée pour l’exclusivité.

⚡ Léger et efficace – Fonctionne sans affecter les performances de trading.

⚙️ Paramètres d’entrée

picture_filename → Nom du fichier BMP (enregistré dans MQL5/Images).

center_image → true/false pour affichage centré ou plein écran.

show_chart_size → true/false pour afficher la taille du graphique dans le terminal.

🎯 Avantages pour les traders

✅ Rend les graphiques plus attrayants et réduit le stress.

✅ Peut être utilisé comme fond motivant ou logo de communauté.

✅ Améliore l’expérience MT5 sans perturber les fonctions.

✅ Simple d’utilisation – installation et personnalisation immédiates.

⚠️ Remarques importantes

Format d’image pris en charge : BMP uniquement.

Enregistrez l’image dans : MQL5 > Images > wall1.bmp .

Besoin d’aide pour l’installation ? Contactez-moi en chat.



