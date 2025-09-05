Wallpaper

DD_Wallpaper – Arrière-plan personnalisé en plein écran et centré pour les graphiques MT5

Transformez vos graphiques MetaTrader 5 (MT5) en un espace de travail plus professionnel, personnalisé et inspirant avec DD_Wallpaper.
Cet indicateur unique vous permet d’ajouter des fonds d’écran ou images de fond en mode plein écran ou centré directement sur vos graphiques MT5. Idéal pour les traders souhaitant améliorer leur environnement de trading avec de la motivation, de l’esthétique ou du branding.

✨ Fonctionnalités principales
🖼️ Fond d’écran de graphique personnalisé – Affichez vos images BMP préférées sur MT5.
🔲 Mode plein écran et centré – Choisissez entre un fond plein ou une image centrée.
🔄 Redimensionnement automatique – Ajuste automatiquement l’image à la taille du graphique.
📏 Affichage de la taille du graphique – Option d’enregistrement dans le terminal MT5.
🔒 Système de verrouillage par expiration – Date d’expiration intégrée pour l’exclusivité.
Léger et efficace – Fonctionne sans affecter les performances de trading.

⚙️ Paramètres d’entrée

  • picture_filename → Nom du fichier BMP (enregistré dans MQL5/Images).

  • center_image → true/false pour affichage centré ou plein écran.

  • show_chart_size → true/false pour afficher la taille du graphique dans le terminal.

🎯 Avantages pour les traders
✅ Rend les graphiques plus attrayants et réduit le stress.
✅ Peut être utilisé comme fond motivant ou logo de communauté.
✅ Améliore l’expérience MT5 sans perturber les fonctions.
✅ Simple d’utilisation – installation et personnalisation immédiates.

⚠️ Remarques importantes

  • Format d’image pris en charge : BMP uniquement.

  • Enregistrez l’image dans : MQL5 > Images > wall1.bmp.

  • Besoin d’aide pour l’installation ? Contactez-moi en chat.


Produits recommandés
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicateurs
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicateurs
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicateurs
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicateurs
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
UR Gamma MT5
Krzysztof Jan Debski
Indicateurs
UR Gamma (alimenté par des calculs similaires trouvés dans les systèmes d'apprentissage automatique) UR Gamma est un outil d'analyse financière de pointe qui offre une version nouvelle et améliorée de l'indicateur classique WaveTrend. En incorporant des techniques avancées de traitement du signal numérique, UR Gamma répond à certaines des limites des algorithmes WaveTrend traditionnels et fournit une approche plus précise, robuste et dynamique pour identifier et mesurer les tendances de l'acti
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicateurs
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicateurs
Trend Master Chart est l'indicateur de tendance qu'il vous faut. Il se superpose au graphique et utilise un code couleur pour définir les différentes tendances/impulsions du marché. Il utilise un algorithme qui combine deux moyennes mobiles et différents oscillateurs. Les périodes de ces trois élément sont modifiables. Il fonctionne sur n'importe quel time-frame et n'importe quelle Pair. D'un coup d’œil vous pourrez identifier une tendance haussière ou baissière et les différents points d'entrée
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
1 (1)
Indicateurs
Introduction The "Two Moving Average Crossover" indicator for MetaTrader 5 (MT5) is a technical analysis tool that displays two moving averages and notifies when the moving averages cross each other. The indicator calculates and plots two moving averages, one of which is faster and the other is slower. When the faster moving average crosses above the slower moving average, it is considered a bullish signal, indicating a potential trend reversal or the start of a new uptrend. Conversely, when th
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indicateurs
Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicateurs
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicateurs
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicateurs
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Plus de l'auteur
Dagangduit Auto SLTP MT5
Agus Pujianto
Utilitaires
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the Dagangduit Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit potentia
Trendlines Automatic
Agus Pujianto
Indicateurs
The Trendline Automatic indicator is an advanced technical analysis tool specifically designed to assist traders in identifying critical levels in the financial markets through the automatic drawing of support and resistance trendlines on price charts. With its automatic capabilities, this indicator saves traders time and effort in analyzing price movements, allowing them to focus on making better trading decisions. Key Features : Automatic Drawing of Trendlines : This indicator allows traders t
FREE
Alligator Custom
Agus Pujianto
5 (1)
Indicateurs
The "Alligator" indicator is a powerful technical analysis tool designed to assist traders on the MetaTrader 5 (MT5) platform in identifying market trends and potential price reversal points. This indicator is based on a concept developed by Bill Williams, a renowned technical analyst in the world of trading. How the Indicator Works: The Alligator indicator operates by using three Moving Average (MA) lines with different periods. These three lines are: Jaws: This is a Moving Average line with a
FREE
Scalpix Max
Agus Pujianto
Experts
Welcome to the era of intelligent automated trading with Sclapix Max. This MT4 robot is a cutting-edge trading solution meticulously designed exclusively for the MetaTrader 4 (MT4) platform. Whether you're a novice trader looking to harness artificial intelligence to enhance your trading performance or an experienced trader seeking the ultimate tool to automate sophisticated trading strategies, Sclapix Max is your answer. Transforming Your Trading: With Sclapix Max, you'll experience a radical t
FREE
Dagangduit Candle Timer MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 4 (MT4), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTime.mq4 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how m
Dagangduit Daily Drawdown MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
Daily Monitoring : The indicator automatically calculates and displays the daily drawdown on your trading chart, allowing you to see how well you're performing on a daily basis. Risk Management : By monitoring daily drawdown, traders can better manage their risk. It helps to keep daily losses within acceptable limits. Real-Time Information : Daily drawdown is updated in real-time, providing accurate and up-to-date information about your trading performance. How to Use: Activate the "Daily Drawd
Dagangduit Spread Indicator MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Auto SLTP MT4
Agus Pujianto
Utilitaires
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the   Dagangduit   Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit pote
Auto SLTP Risk Assistant MT4
Agus Pujianto
Utilitaires
Auto SLTP Risk Assistant   est un outil de trading automatique pour MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à définir avec précision leurs Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) en fonction d’un risque fixe par transaction. Avec une interface simple et interactive, il suffit de faire glisser la ligne SL sur le graphique, et l’EA calculera automatiquement la taille du lot et le TP en fonction du ratio Risque:Rendement choisi, puis exécutera immédiatement un ordre d’achat (BUY) ou de vente (SELL).
Dagangduit Daily Drawdown MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
Daily Monitoring : The indicator automatically calculates and displays the daily drawdown on your trading chart, allowing you to see how well you're performing on a daily basis. Risk Management : By monitoring daily drawdown, traders can better manage their risk. It helps to keep daily losses within acceptable limits. Real-Time Information : Daily drawdown is updated in real-time, providing accurate and up-to-date information about your trading performance. How to Use: Activate the "Daily Drawd
Dagangduit Candle Timer MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 5 (MT5), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTimer.ex5 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how
Dagangduit Spread Indicator MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Dagangduit ATR
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_ATR MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to calculate and display the Average True Range (ATR) in real-time, providing traders with essential volatility information to aid in their trading decisions. Key Features: ATR Calculation : Calculates and displays the ATR for the selected timeframe. Multiple Timeframes : Displays ATR values for multiple timeframes (M1, M2, M3), giving traders a comprehensive view of market volatility.
Dagangduit PL Running
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_PL Running MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to display real-time running profit and loss (P/L), providing essential information about your trading account's performance. Key Features: Real-Time P/L Monitoring : Calculates and displays profit and loss in real-time. Visual Indicator : Uses labels and colors to provide a visual representation of profit and loss status. Customizable Display : Allows adjustment of text color, b
Auto SLTP Risk Assistant
Agus Pujianto
Utilitaires
Auto SLTP Risk Assistant est un outil de trading automatique pour MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à définir avec précision leurs Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) en fonction d’un risque fixe par transaction. Avec une interface simple et interactive, il suffit de faire glisser la ligne SL sur le graphique, et l’EA calculera automatiquement la taille du lot et le TP en fonction du ratio Risque:Rendement choisi, puis exécutera immédiatement un ordre d’achat (BUY) ou de vente (SELL). ️
Grid Spider EA
Agus Pujianto
Experts
Le trading n’est pas une question de chance, mais de constance et de discipline. Cet EA est conçu comme un assistant automatisé professionnel pour aider les traders à gérer les opportunités de marché avec précision, rapidité et sans émotion. Pourquoi choisir cet EA ? Discipline 24/7 – exécute strictement vos règles. Exécution précise – saisit les opportunités sans délai. Gestion intelligente des risques – contrôle du capital et taille des lots personnalisables. Multi-paires & Mu
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis