Trading Storm

Trading Storm v2.0 est une solution professionnelle conçue pour les traders exigeants qui recherchent une approche conservatrice et ultra-sécurisée en suivant une stratégie de grille intelligente. Grâce à son adaptation automatique aux conditions de marché (volatilité faible, normale ou élevée), ce système ajuste en temps réel la distance entre ordres, le facteur de progression des lots et le take profit dynamique pour optimiser chaque série de positions.

Son exécution rationnelle toutes les 30 secondes garantit une réactivité optimale sans surcharge inutile, tandis que des contrôles de marge stricts et des seuils de capital minimaux (compte ≥ 2 000 $ sur compte classique, soit ≥ 200 000 $ centime) protègent votre capital contre les fluctuations extrêmes. Les modes de marché (AGGRESSIVE, MODERATE, CONSERVATIVE) sont évalués par analyse d’impulsion des dernières bougies M5, assurant un paramétrage automatique de la taille des lots et des distances de grille.

Déployez Trading Storm v2.0 en toute confiance : ses mécanismes de validation et de gestion d’erreurs limitent les tentatives infructueuses et suspendent automatiquement les prises de position si les conditions ne sont pas réunies. Testez-le sur un compte démo pour constater sa robustesse et sa capacité à générer des prises de profit maîtrisées, tout en préservant votre marge.

Fiche technique

  • Plateforme : MetaTrader 5 (MQL5)

  • Version : v2.0

  • Magic Number : 123456

  • Stratégie : Grille intelligente conservatrice avec gestion dynamique du take profit

  • Paramètres configurables :

    • MaxTrades (nombre max. de positions par série)

    • InitialLot (taille initiale de lot)

    • LotMultiplier (facteur de progression des lots)

    • TPFixedPips (take profit de base en pips)

    • DistanceBuyPips / DistanceSellPips (espacement initial des ordres)

    • Alpha (sensibilité de la stratégie)

    • VolatilityFactor, StressFactor, ReductionFactor, ATRPeriod

    • PauseAfterClose (délai après clôture de série)

  • Mode de marché automatique : évaluation de l’impulsion moyenne des 5 dernières bougies M5

  • Fréquence d’exécution : toutes les 30 sec pour un contrôle sécurisé

  • Conditions d’utilisation :

    • Solde compte ≥ 2 000 $ (ou 200 000 sur compte centime)

    • Niveau de marge ≥ 2 000 %

    • Positions totales ≤ 5 pour limiter le risque global

  • Protection du capital : vérifications de marge renforcées, suspension après 10 erreurs consécutives, contrôle des tailles de lot minimales

  • Gestion des erreurs : compteur d’échecs, délai de suspension de 5 min en cas d’erreurs répétées

  • Installation & Recommandations :

    • Tester en compte démo avant passage en réel

    • Utiliser sur paires majeures (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) et crypto (BTCUSD) fortement recommandée

    • Timeframe conseillé : M5

    • Compte en USD ou USDT recommandé

  • Support & Mises à jour : assistance incluse, prochaines versions avec optimisation des paramètres avancés et options de personnalisation étendues

Avertissement : la stratégie de grille comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner des pertes significatives. Utilisez Trading Storm v2.0 uniquement si vous comprenez ses mécanismes et avez validé son comportement sur un environnement de test.

Produits recommandés
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Diamond PRO MT5
Fanur Galamov
5 (1)
Experts
Launch promo 30% OFF ! Only 1 copу left for $199 Diamond PRO MT5  is enhanced powerful version of Diamond PRO that contains all the advantages of the mt5 platform. PRO MT5 version includes improved performance, optimized cores, new accurate entry point filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcomi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Missy Fab MT5 — automated trading system Missy Fab MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Missy Fab MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and changing
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experts
Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
4.33 (9)
Experts
PROPFIRM AND LIVE TRADING Ready! - Not Your Typical Trading Robot - Plug and Play Updates (6.11 and 6.12) The Naked Gold Scalper is a smart, high-performance Expert Advisor (EA) built to deliver consistent results across multiple trading instruments — including Gold (XAUUSD) , currency pairs, and indices. While its settings are proven and optimized for Gold , the EA’s flexible architecture allows you to fine-tune parameters for other markets, adapting seamlessly to your personal trading style a
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Infinity Gold X
Pawan Kumar Sharma
Experts
Infinity Gold X – Precision-Engineered XAUUSD (Gold) EA “One shot. One trade. One precision entry.” Infinity Gold X is a precision-engineered Expert Advisor built for disciplined gold traders who value control, stability, and consistency. This system doesn’t chase trades — it waits for perfect technical confirmation and strikes only when probability is on your side. Backtest Period         2024–2025 ,   current  market situation  Optimized and tested on historical data from  showing   stable  a
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experts
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.61 (61)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (337)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (35)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (8)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (7)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.79 (14)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.31 (35)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Syna
William Brandon Autry
5 (10)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoigne
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.5 (20)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est aussi disponible. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas le rendement attendu, écrivez-moi et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans questions . La priorité est de vous laisser tester sereinement et d’évaluer en conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76441
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.36 (14)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.76 (58)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Plus de l'auteur
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
Experts
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - TP INTELLIGENT Expert Advisor Spécialisé BTCUSD - Optimisé Timeframe M1 EA Bitcoin V6.9 - NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : CONTRÔLE TP MANUEL RÉVOLUTIONNEZ VOTRE TRADING AVEC UN CONTRÔLE TOTAL ÉVOLUTION MAJEURE V6.7 → V6.8 L'EA Bitcoin V6.8 introduit une révolution dans le contrôle des Take Profit , transformant un système automatique rigide en une solution flexible et personnalisable adaptée à tous les styles de trading. Ancienne version 6.7 : TP automatiques uniquement, c
FREE
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
3.5 (2)
Experts
GridMaster ULTRA v6.2 - Intelligence Artificielle Adaptative L'EA de Grille le Plus Avancé du Marché MT5 GridMaster ULTRA  révolutionne le trading de grille avec une Intelligence Artificielle adaptative qui s'ajuste automatiquement aux conditions de marché en temps réel. DESCRIPTION COURTE Expert Advisor de grille intelligent avec IA adaptative, analyse multi-dimensionnelle du marché, gestion de risque dynamique et optimisation automatique des paramètres. Système de protection avancé et
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis