Trading Storm v2.0 est une solution professionnelle conçue pour les traders exigeants qui recherchent une approche conservatrice et ultra-sécurisée en suivant une stratégie de grille intelligente. Grâce à son adaptation automatique aux conditions de marché (volatilité faible, normale ou élevée), ce système ajuste en temps réel la distance entre ordres, le facteur de progression des lots et le take profit dynamique pour optimiser chaque série de positions.

Son exécution rationnelle toutes les 30 secondes garantit une réactivité optimale sans surcharge inutile, tandis que des contrôles de marge stricts et des seuils de capital minimaux (compte ≥ 2 000 $ sur compte classique, soit ≥ 200 000 $ centime) protègent votre capital contre les fluctuations extrêmes. Les modes de marché (AGGRESSIVE, MODERATE, CONSERVATIVE) sont évalués par analyse d’impulsion des dernières bougies M5, assurant un paramétrage automatique de la taille des lots et des distances de grille.

Déployez Trading Storm v2.0 en toute confiance : ses mécanismes de validation et de gestion d’erreurs limitent les tentatives infructueuses et suspendent automatiquement les prises de position si les conditions ne sont pas réunies. Testez-le sur un compte démo pour constater sa robustesse et sa capacité à générer des prises de profit maîtrisées, tout en préservant votre marge.

Fiche technique

Plateforme : MetaTrader 5 (MQL5)

Version : v2.0

Magic Number : 123456

Stratégie : Grille intelligente conservatrice avec gestion dynamique du take profit

Paramètres configurables : MaxTrades (nombre max. de positions par série) InitialLot (taille initiale de lot) LotMultiplier (facteur de progression des lots) TPFixedPips (take profit de base en pips) DistanceBuyPips / DistanceSellPips (espacement initial des ordres) Alpha (sensibilité de la stratégie) VolatilityFactor, StressFactor, ReductionFactor, ATRPeriod PauseAfterClose (délai après clôture de série)

Mode de marché automatique : évaluation de l’impulsion moyenne des 5 dernières bougies M5

Fréquence d’exécution : toutes les 30 sec pour un contrôle sécurisé

Conditions d’utilisation : Solde compte ≥ 2 000 $ (ou 200 000 sur compte centime) Niveau de marge ≥ 2 000 % Positions totales ≤ 5 pour limiter le risque global

Protection du capital : vérifications de marge renforcées, suspension après 10 erreurs consécutives, contrôle des tailles de lot minimales

Gestion des erreurs : compteur d’échecs, délai de suspension de 5 min en cas d’erreurs répétées

Installation & Recommandations : Tester en compte démo avant passage en réel Utiliser sur paires majeures (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) et crypto (BTCUSD) fortement recommandée Timeframe conseillé : M5 Compte en USD ou USDT recommandé

Support & Mises à jour : assistance incluse, prochaines versions avec optimisation des paramètres avancés et options de personnalisation étendues