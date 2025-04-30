Tabow3 mt4

Découvrez un trading intelligent et professionnel avec Tabow 3.1
Tabow 3.1 est un expert advisor (EA) de précision conçu pour aider les traders à identifier les sommets et creux potentiels à l’aide de l’indicateur Awesome Oscillator. Il n’exécute des ordres que lorsque certaines conditions sont réunies—basées sur des seuils, des changements de seuils et d'autres critères avancés—pour proposer des opportunités de trading de qualité.
L’EA n’ouvre qu’un seul trade à la fois et utilise des mécanismes de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) finement réglés pour garantir une gestion cohérente du risque. Les valeurs TP/SL sont saisies en format 4 chiffres, mais Tabow 3.1 s’adapte automatiquement aux courtiers 5 chiffres.
Ce n’est pas un outil de gains rapides, mais un système conçu selon les principes rigoureux du trading professionnel. Il ne conviendra pas à tous.

Essai gratuit de deux mois
Chez Wamek, nous croyons que votre argent doit uniquement servir des outils fiables. C’est pourquoi Tabow 3.1 est gratuit du 30 avril au 30 juin 2025. Profitez de cette période pour :

  • Le tester avec votre courtier

  • Évaluer sa performance sur vos actifs favoris

  • Ajuster ses paramètres selon votre stratégie
    À l’issue de cette période, Tabow 3.1 sera commercialisé — c’est le moment idéal pour l’essayer sans engagement.

Fonctionnalités clés et réglages
Outils de gestion du risque supplémentaires

  • TimeBaseTakeProfit : Ferme automatiquement les trades après un certain nombre d’heures si un seuil de profit est atteint (ex: 10 heures en H1).

  • TimeBaseCloseLoss : Ferme automatiquement les trades en perte après une durée prédéfinie (ex: 20 heures en H1).

Utilisation efficace de Tabow 3.1

  • Ne vous fiez pas aux réglages par défaut

  • Faites des backtests sur au moins 3 ans de données (2021–2024)

  • Testez vos réglages optimisés en conditions réelles en 2025

  • Testez d’abord en compte démo si besoin

  • Hébergez sur un VPS pour éviter toute interruption

  • Conçu pour GBPUSD en H1, mais fonctionne aussi sur d’autres actifs

Paramètres à optimiser

  • BWstate

  • Seuil : de 2 à 6

  • Variation de seuil : de 0.1 à 0.6

  • SL / TP

  • LotSize : commencer à 0.01, augmenter progressivement

  • TP/SL basé sur le temps : testez différentes durées pour une fermeture optimale

Exemple de backtest
Un backtest type sur GBPUSD H1 avec un lot de 0.01 et un capital initial de 1000 $ est disponible pour vous guider.

Avec Tabow 3.1, vous tradez avec discipline, stratégie et contrôle.
Souhaitez-vous un guide de configuration ou un tutoriel visuel pour bien démarrer ?


