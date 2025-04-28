Wamek Trend Consult

Maîtrisez le Trading de Précision avec Wamek Trend Consult
Arrêtez de deviner et commencez à trader en toute confiance. Wamek Trend Consult est votre outil avancé pour identifier des points d'entrée à haute probabilité, réduire les faux signaux et maximiser la rentabilité, quelle que soit votre stratégie.

Pourquoi les Traders Choisissent Wamek Trend Consult ?

Détection de Tendance d'une Précision Chirurgicale
Nos algorithmes propriétaires détectent les retournements précoces et les tendances de continuation avec une précision extrême, en filtrant le bruit du marché pour fournir des signaux exploitables.

Adapté à Votre Stratégie
Personnalisez les filtres pour n'importe quel instrument financier. Ajustez les seuils, affinez les points d'entrée et adaptez les signaux selon votre tolérance au risque et vos objectifs.

Tradez à Votre Façon
Scalping, swing trading ou positions long terme—Trend Consult s'adapte parfaitement à tous les styles et tous les horizons temporels. Les débutants gagnent en clarté ; les experts renforcent leur avantage.

Contrôle Total, Sans Restrictions
Nous n'imposons aucun niveau de stop-loss ou de take-profit. Votre stratégie reste entre vos mains—nos signaux servent à renforcer vos décisions, pas à les remplacer.

Aucun Repeint
Une fois qu'une flèche apparaît sur le graphique, sa position ne change pas.

Comment Cela Fonctionne (en 2 étapes simples)

  1. ACHAT lorsqu'une flèche apparaît sous le plus bas de la bougie précédente.

  2. VENTE lorsqu'une flèche apparaît au-dessus du plus haut de la bougie précédente.

Nouveaux Perfectionnements pour une Flexibilité Inégalée

  • Paramètres d'Entrée Optimisés : Ajustez Lpstep (par défaut : 0.016), le Seuil Inférieur (10) et le Seuil Supérieur (30) pour contrôler la sensibilité aux tendances et la puissance du filtre.

  • Triple Confirmation de Signal : Activez 1, 2 ou 3 indicateurs de confirmation pour valider vos configurations—réduisez le risque ou augmentez la précision selon votre style.

  • Codage Couleur Personnalisé : Personnalisez les couleurs des signaux pour une meilleure lisibilité immédiate.

  • Graphiques Multi-Instances : Utilisez plusieurs indicateurs Trend Consult sur un même graphique, chacun avec ses propres paramètres pour diversifier vos stratégies.


Produits recommandés
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture. - L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur. - Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique. - Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance. - Zone de
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicateurs
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicateurs
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Your good friend
Sergei Semenov
Indicateurs
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2245)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
Capernaum
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Visually, Capernaum, on the chart, appears as small arrows indicating the direction of the trend movement and the opening of trading positions. The appearance of a blue up arrow indicates that the market is beginning to rise and it is time to buy. And the appearance of a red down arrow means that the market is falling and it is high time to sell. When a suitable moment for buying appears, the indicator generates a signal exactly at the moment of its appearance and not below or above the current
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicateurs
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicateurs
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Dynamic Trading Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Trading Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de trading dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne bleue ; valeur
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Night Ghost - Indicateur de flèche pour les options binaires. Ceci est un assistant fiable pour vous à l'avenir! - Pas de redessin sur le graphique -Fonctionne très bien sur toutes les paires de devises ! -Précision de l'indicateur jusqu'à 90% (surtout la nuit) -Pas besoin de configurer pendant une longue période (configurer parfaitement pour les options binaires) - Pas de signaux en retard - L'apparition d'un signal sur la bougie en cours -Parfait pour la période M1 (Pas Plus !) - Cou
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicateurs
Tableau de bord du trader ultime — Tradez ce qui bouge Tradez ce qui bouge, avec clarté Cet outil s'amortit dès le premier jour d'utilisation. À presque n'importe quel moment de la journée, un symbole est en tendance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la conscience. Le Tableau de bord du trader ultime (UTD) vous rend instantanément conscient de ce qui bouge et dans quelle direction — afin que vous puissiez suivre le flux plutôt que de le combattre. Alimenté par notre algorithme CSM propri
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques. Peut fonctionner sur n'importe quel graphique. Plusieurs types de notifications. Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même. Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie. TF recommandé à partir de M5 et plus. Facile à utiliser et à configurer les paramètres. Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
VolumeProfile
Robert Hess
3.8 (5)
Indicateurs
Descption: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). So you can locate the areas with the best prices in the market and get an advantage about other market participants. Features: Customizable Volume Profile / Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points Works on all timeframes Also available for MT5 ( https://www.mql5.com/en/mark
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Market Structure Analysis Indicator MT4
Korabhat Phonwiang
Indicateurs
Overview  Market Structure Analysis Indicator MT4 Structure Analysis Indicator   automatically identifies Market Structure based on Smart Money Concepts (SMC). It clearly displays Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs, and Lower Lows in real-time. Key Features Automatic Market Structure Detection   Break of Structure (BoS)   - Price breaks previous structure in trend direction   Change of Character (CHoCH)   - Trend reversal sig
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicateurs
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicateurs
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Candle 5
BUYUK SAVDOGAR
Indicateurs
This trading system is based on mathematical probability. In this case, 5 consecutive candles are compared with each other. For a logical comparison, consider these 5 candles as 1 candle on the M5 timeframe. Therefore, the comparison begins with the opening of a candle on the M5 timeframe. The probability of a match is 50% in the 1st candle, 25% in the 2nd candle, 12.5% in the 3rd candle, 6.25% in the 4th candle, 3.125% in the 5th candle. Thus, the 5th candle has a probability of matching in 1
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
Plus de l'auteur
Selective PinBar mt5
Daniel Opoku
Indicateurs
The selective pin bar is designed to identify reversals. To use the selective pin bar effectively, traders typically look for Strong Rejection: The tail of the pin bar should extend significantly beyond the surrounding price action. It indicates that there was a sharp rejection of higher or lower prices during the trading period. A strong rejection suggests that the market sentiment may be changing.
FREE
VolumeCrossOver
Daniel Opoku
Indicateurs
Le "Volume Cross Over" est un indicateur qui mesure le flux de volume positif et négatif dans un instrument financier, tel qu'une action, une matière première ou un indice. Il est basé sur l'idée de l'On-Balance Volume développée par Joseph Granville. Cependant, au lieu de tracer des lignes de tendance, cet indicateur montre des croisements de volumes. Lorsque le prix de clôture d'un actif est supérieur au prix de clôture précédent, alors le volume haussier est supérieur à zéro et le volume bai
FREE
VolumeCrossOver Mt4
Daniel Opoku
4 (1)
Indicateurs
Le "Volume Cross Over" est un indicateur qui mesure le flux de volume positif et négatif dans un instrument financier, tel qu'une action, une matière première ou un indice. Il est basé sur l'idée de l'On-Balance Volume développée par Joseph Granville. Cependant, au lieu de tracer des lignes de tendance, cet indicateur montre des croisements de volumes. Lorsque le prix de clôture d'un actif est supérieur au prix de clôture précédent, alors le volume haussier est supérieur à zéro et le volume bai
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indicateurs
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
Indicateurs
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Selective PinBar mt4
Daniel Opoku
Indicateurs
The selective pin bar is designed to identify reversals. To use the selective pin bar effectively, traders typically look for Strong Rejection: The tail of the pin bar should extend significantly beyond the surrounding price action. It indicates that there was a sharp rejection of higher or lower prices during the trading period. A strong rejection suggests that the market sentiment may be changing.
FREE
BreakOut Consult mt4
Daniel Opoku
Indicateurs
Découvrez BreakOut Consult, l’outil révolutionnaire qui fera passer votre trading au niveau supérieur ! Notre algorithme de pointe combine plusieurs indicateurs de tendance et oscillateurs pour générer des signaux d’achat et de vente précis, en faisant un outil puissant pour tous les types de traders. Avec BreakOut Consult, vous pouvez facilement identifier les cassures du marché grâce à notre canal dynamique, basé sur les niveaux de support et de résistance. Notre algorithme détecte   deux ty
ReSu mt4
Daniel Opoku
Indicateurs
The Wamek Support and Resistant (WSR) Indicator is a remarkable tool that stands out in the world of technical analysis. It sets itself apart by cleverly combining price action and leading indicators to delineate support and resistance levels with a high degree of accuracy. Its unique feature is its adaptability; users can fine-tune the indicator by adjusting input parameters, enabling them to create customized support and resistance levels that suit their trading strategies. Notably, one of WSR
ICT SupplyDemand mt4
Daniel Opoku
Indicateurs
Débloquez les Secrets du Trading Institutionnel avec Notre Indicateur Avancé des Zones d’Offre et de Demande ! Exploitez la puissance des stratégies institutionnelles grâce à notre Indicateur des Zones d’Offre et de Demande – un outil révolutionnaire conçu pour identifier avec précision les points d’entrée et de sortie à forte probabilité sur n'importe quel marché financier. En détectant les zones où les acheteurs et vendeurs institutionnels prennent position, cet indicateur vous donne un avanta
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experts
Découvrez un trading intelligent et professionnel avec Tabow 3.1 Tabow 3.1 est un expert advisor (EA) de précision conçu pour aider les traders à identifier les sommets et creux potentiels à l’aide de l’indicateur Awesome Oscillator. Il n’exécute des ordres que lorsque certaines conditions sont réunies—basées sur des seuils, des changements de seuils et d'autres critères avancés—pour proposer des opportunités de trading de qualité. L’EA n’ouvre qu’un seul trade à la fois et utilise des mécanism
WamekTrendConsult
Daniel Opoku
Indicateurs
Maîtrisez le Trading de Précision avec Wamek Trend Consult Arrêtez de deviner et commencez à trader en toute confiance. Wamek Trend Consult est votre outil avancé pour identifier des points d'entrée à haute probabilité, réduire les faux signaux et maximiser la rentabilité, quelle que soit votre stratégie. Pourquoi les Traders Choisissent Wamek Trend Consult ? Détection de Tendance d'une Précision Chirurgicale Nos algorithmes propriétaires détectent les retournements précoces et les tendances d
BreakOut Consult mt5
Daniel Opoku
Indicateurs
Découvrez BreakOut Consult, l’outil révolutionnaire qui fera passer votre trading au niveau supérieur ! Notre algorithme de pointe combine plusieurs indicateurs de tendance et oscillateurs pour générer des signaux d’achat et de vente précis, en faisant un outil puissant pour tous les types de traders. Avec BreakOut Consult, vous pouvez facilement identifier les cassures du marché grâce à notre canal dynamique, basé sur les niveaux de support et de résistance. Notre algorithme détecte   deux ty
ReSu mt5
Daniel Opoku
Indicateurs
The Wamek Support and Resistant (WSR) Indicator is a remarkable tool that stands out in the world of technical analysis. It sets itself apart by cleverly combining price action and leading indicators to delineate support and resistance levels with a high degree of accuracy. Its unique feature is its adaptability; users can fine-tune the indicator by adjusting input parameters, enabling them to create customized support and resistance levels that suit their trading strategies. Notably, one of WSR
ICT SupplyDemand Mt5
Daniel Opoku
Indicateurs
Débloquez les Secrets du Trading Institutionnel avec Notre Indicateur Avancé des Zones d’Offre et de Demande ! Exploitez la puissance des stratégies institutionnelles grâce à notre Indicateur des Zones d’Offre et de Demande – un outil révolutionnaire conçu pour identifier avec précision les points d’entrée et de sortie à forte probabilité sur n'importe quel marché financier. En détectant les zones où les acheteurs et vendeurs institutionnels prennent position, cet indicateur vous donne un avanta
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experts
Découvrez un trading intelligent et professionnel avec Tabow 3.1 Tabow 3.1 est un expert advisor (EA) de précision conçu pour aider les traders à identifier les sommets et creux potentiels à l’aide de l’indicateur Awesome Oscillator. Il n’exécute des ordres que lorsque certaines conditions sont réunies—basées sur des seuils, des changements de seuils et d'autres critères avancés—pour proposer des opportunités de trading de qualité. L’EA n’ouvre qu’un seul trade à la fois et utilise des mécanism
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis