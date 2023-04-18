BreakOut Consult mt4

Découvrez BreakOut Consult, l’outil révolutionnaire qui fera passer votre trading au niveau supérieur !
Notre algorithme de pointe combine plusieurs indicateurs de tendance et oscillateurs pour générer des signaux d’achat et de vente précis, en faisant un outil puissant pour tous les types de traders.

Avec BreakOut Consult, vous pouvez facilement identifier les cassures du marché grâce à notre canal dynamique, basé sur les niveaux de support et de résistance. Notre algorithme détecte deux types de cassures, vous permettant de ne jamais rater une opportunité en or :

  1. Cassure de la RÉSISTANCE par le HAUT et cassure du SUPPORT par le BAS
  2. Cassure de la RÉSISTANCE par le BAS et cassure du SUPPORT par le HAUT

Lorsqu’une cassure à l’achat se produit, une flèche vers le haut apparaît ; lorsqu’il s’agit d’une cassure à la vente, une flèche vers le bas s’affiche — aussi simple que cela !

Notre algorithme est conçu pour fonctionner sur tous les marchés : forex, matières premières, actions et cryptomonnaies. Que vous soyez scalpeur, swing trader ou trader long terme, BreakOut Consult peut vous aider à détecter les cassures sur n’importe quelle unité de temps.

Nous savons que les fausses cassures peuvent poser problème. C’est pourquoi notre algorithme intègre des filtres sophistiqués pour les réduire, rendant BreakOut Consult encore plus fiable et performant.

Avantages et inconvénients
Une fois qu’une flèche de signal est affichée après la clôture d’une bougie, elle ne disparaît jamais, vous assurant des décisions de trading en toute confiance.

Même si BreakOut Consult identifie des cassures de qualité menant à de fortes tendances, il peut parfois manquer certaines opportunités en raison de contraintes algorithmiques.

Ne ratez pas la prochaine grande cassure — essayez BreakOut Consult dès aujourd’hui et améliorez vos performances en trading !





