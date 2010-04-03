DailyHighLow MT5

N'oubliez pas de noter l'indicateur afin de m'aider en visibilité.


L'indicateur DailyHighLow pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil sophistiqué pour suivre les mouvements de prix quotidiens. Conçu pour les traders ayant besoin d'informations claires et exploitables sur les plus hauts et les plus bas du marché, cet indicateur trace automatiquement des lignes de tendance basées sur les prix les plus élevés et les plus bas sur une période personnalisable.

Principales Caractéristiques :

  • Personnalisation des Lignes de Tendance : Définissez les couleurs, les styles de lignes et les épaisseurs pour les lignes de tendance cassées et non cassées selon vos préférences de trading.
  • Mises à Jour Dynamiques : Ajuste automatiquement les lignes de tendance en fonction des dernières données de marché, y compris les ruptures avec des marqueurs visuels distincts.
  • Paramètres Flexibles : Choisissez le nombre de jours pour afficher les lignes de tendance, définissez la période d'arrêt des lignes après une rupture, et personnalisez l'apparence des lignes de tendance pour les plus hauts et les plus bas.
  • Clarté Visuelle : Distinguez facilement les lignes de tendance cassées et non cassées avec des couleurs et des styles de lignes distincts, facilitant ainsi l'identification des niveaux clés du marché en un coup d'œil.

Cet indicateur est idéal pour les traders souhaitant améliorer leur analyse technique avec des lignes de tendance claires et ajustables reflétant les extrêmes de prix quotidiens. Que vous analysiez des tendances à court terme ou des mouvements à plus long terme, l'indicateur DailyHighLow offre des informations précieuses pour soutenir votre stratégie de trading.



