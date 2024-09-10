Le RR_TradeManager Visualizer est un indicateur de gestion de trade conçu pour les traders souhaitant visualiser facilement leurs niveaux de prise de profit (TP) et de stop loss (SL) sur un graphique. Cette version initiale est une représentation graphique simple qui affiche les zones de SL et TP ainsi que le prix d'entrée. Veuillez noter que cette version actuelle se concentre uniquement sur l'affichage graphique des zones de SL et TP sous forme de figures sur le graphique.

Caractéristiques de la version actuelle :

Affichage des Zones de SL et TP : Visualisation claire des niveaux de stop loss et de prise de profit avec des couleurs personnalisables.

Visualisation claire des niveaux de stop loss et de prise de profit avec des couleurs personnalisables. Prix d'Entrée Déplaçable : Permet de déplacer le prix d'entrée sur le graphique pour voir comment les niveaux de SL et TP réagissent.

Permet de déplacer le prix d'entrée sur le graphique pour voir comment les niveaux de SL et TP réagissent. Calcul du Ratio Risque/Récompense : Affichage dynamique du ratio risque/récompense basé sur les niveaux définis.

Utilisation :

Définir le Prix d'Entrée : Cliquez sur le graphique pour définir votre prix d'entrée. Ajuster les Niveaux de SL et TP : Déplacez les zones de SL et TP pour ajuster vos niveaux de risque et de récompense. Visualiser les Zones : Les zones de SL et TP seront affichées avec des couleurs distinctes pour faciliter la visualisation.

À venir : Une version mise à jour sera disponible dans quelques jours, offrant des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations pour une gestion de trade encore plus efficace.

Merci de noter : Si vous trouvez le RR_TradeManager Visualizer utile, merci de le noter sur la page du produit. Votre avis est précieux et nous aide à améliorer nos outils.



